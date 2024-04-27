Google, 2024’ün ilk çeyreğinde 80,5 milyar dolar kazandı

Teknoloji devi Google, 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirini artırmayı başardı. Yılın birinci çeyreğine ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaşan şirket; başta reklamcılık, Google Cloud ve Pixel serisi akıllı telefon modelleri sayesinde dikkat çekici bir başarıya ulaştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Alphabet ve Google CEO’su Sundar Pichai, şirketin elde etmiş olduğu bu kayda değer başarıyla ilgili detayları verdi. Yılın ilk çeyreğinde Google Arama, YouTube ve Cloud hizmetlerinde güçlü bir artış olduğunu vurgulayan yönetici, şirket genelinde ciddi bir ivme kaydedildiğini paylaştı.

Google ilk çeyrekte çarpıcı bir başarı kaydetti

Raporda yer alan bilgilere göre Google reklam gelirlerinde çarpıcı bir başarıya ulaştı. Google Arama yılın ilk çeyreğinde yüzde 14,4 artışla toplamda 46,2 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin popüler video platformu YouTube aynı dönemde yüzde 21’lik bir artışla 8,09 milyar dolar sağladı. Google geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla reklam gelirleri bakımından yüzde 13’lük artış sağlayarak toplam 61,7 milyar dolar gelire ulaştı.

Elbette ki Google’ın ilk çeyrekteki büyümesi yalnızca şirketin reklam faaliyetlerinden kaynaklanmıyor. Diğer bölümlerinde de büyümeyle karşılaşan şirket; Pixel serisi akıllı telefon cihazları, platform ve abonelikler gibi mobil servislerinde yüzde 17,9 artışa ulaşarak toplam 8,74 milyar dolar gelir yakaladı. Bunun yanı sıra firmanın toplam hizmet geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artış elde ederek 70,4 milyar dolarlık bir kazançla sonuçlandı.

Google’ın başarıya ulaştığı bir diğer hizmeti ise Cloud oldu. Google Cloud, 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 28,4 artış yakalayarak 9,57 milyar dolar gelir kaydetti. Fakat bu dönemde maliyetlerin arttığı, dolayısıyla elde edilen gelirin küçük de olsa gölgede kaldığı belirtiliyor. Şirketin Cloud servislerindeki giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artış yaşadı ve 13 milyar doları gördü.

Google’ın 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,4’lük bir artışla 80,5 milyar dolar sağladı. Geçen sene bu rakamlar 69,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Öte taraftan Google gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 46,3 arttı ve 17,4 milyar dolardan 25,5 milyar dolara yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde gösterişli bir büyüme kaydeden teknoloji devi Google, hisse başına kazancını yüzde 62 artışla 1,17 dolardan 1,89 dolara çıkardı. Bununla birlikte şirket, 17 Haziran tarihinde hisse başına 0,20 dolar nakit temettü dağıtacağını açıkladı.