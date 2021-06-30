GitHub’dan yapay zeka tabanlı kod yazma aracı: GitHub Copilot

Kodlama denildiğinde akla ilk gelen platformlardan olan popüler yazılım geliştirme platformu GitHub, kodlama öğrenmeyi kolaylaştıracak araçlarını duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tarayıcı üzerinden kod yazabilmeyi kolaylaştıran yerleşik IDE (Integrated Development Environment) özelliğini kullanıma sunan platform, şimdi de yapay zeka tabanlı kod yazma aracı GitHub Copilot‘ı duyurdu.

GitHub Copilot, özetle kod yazmayı kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş durumda. Aracın otomatik fonksiyon ve kod satırı tamamlama, kodda meydana gelen hataları çözüme ulaştırma gibi faydalı özellikleri sayesinde kullanıcılar kolay bir şekilde kodlama öğrenebilecekler.

Araç aynı zamanda kendini tekrar eden kodlar için otomatik tamamlama, yorumları ve açıklama kısımlarını fonksiyonlara dönüştürme, test projeleri oluşturma gibi işlevleri de sağlıyor.

GitHub’ın yeni aracı, OpenAI ile işbirliği içinde geliştirilmiş durumda. Ancak OpenAI tarafından geliştirilen ve otomatik olarak oluşturduğu metin, haber içeriği, şiir gibi içerikleriyle yoğun bir şekilde gündeme gelen yapay zeka tabanlı teknolojisi GPT-3 ile ilgisi olmadığını da vurgulamak gerekiyor.

Araç an itibariyle teknik önizlemeden oluşuyor. Dolayısıyla GitHub Copilot aracını denemek isterseniz buradaki sayfadan bekleme listesine dahil olmanız / kayıt olmanız gerekiyor.

Copilot’ın teknik önizlemesi hali hazırda birçok programlama dilini destekliyor. Ancak şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili araç an itibariyle özellikle Python, JavaScript, TypeScript, Ruby ve Go dilleriyle çok daha iyi çalışıyor.