Getir, Avrupa ve ABD’deki faaliyetlerini sonlandırıyor

2015’te Nazım Salur tarafından kurulan ve kısa sürede büyük bir popülerlik yakalayan online yemek ve market teslimatı uygulaması Getir, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri faaliyetlerini sonlandırıyor. Geçtiğimiz yaz ortaya çıkan söylentiler, şirketin yurt dışı operasyonlarını sonlandıracağına ilişkin bilgiler barındırıyordu. O dönem bu iddiaları reddeden şirket, yapılan son açıklamada yurt dışı faaliyetlerini durdurduklarını paylaştı.

Getir’den gelen açıklamaya göre şirket artık İngiltere, Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarına veda etti. Bu ülkelerden resmi olarak çıkma kararı aldıklarını duyuran firma, şimdiye kadarki çalışmalarından dolayı o bölgelerdeki tüm personellerine teşekkürlerini dile getirdi.

Getir CEO’su Nazım Salur’un X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamaya göre şirket İngiltere, Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden çekildi. Nazım Salur’un konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde oldu:

Bugün üzücü bir gün @Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.

Sad day for @Getir today. We will be exiting the UK, Germany, the Netherlands and the US. Many many thanks to all our employees who contributed.

— Nazım Salur (@NazimSalur) April 29, 2024