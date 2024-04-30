Getir, Avrupa ve ABD’deki faaliyetlerini sonlandırıyor

2015’te Nazım Salur tarafından kurulan ve kısa sürede büyük bir popülerlik yakalayan online yemek ve market teslimatı uygulaması Getir, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri faaliyetlerini sonlandırıyor. Geçtiğimiz yaz ortaya çıkan söylentiler, şirketin yurt dışı operasyonlarını sonlandıracağına ilişkin bilgiler barındırıyordu. O dönem bu iddiaları reddeden şirket, yapılan son açıklamada yurt dışı faaliyetlerini durdurduklarını paylaştı.

Getir’den gelen açıklamaya göre şirket artık İngiltere, Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarına veda etti. Bu ülkelerden resmi olarak çıkma kararı aldıklarını duyuran firma, şimdiye kadarki çalışmalarından dolayı o bölgelerdeki tüm personellerine teşekkürlerini dile getirdi.

Nazım Salur’dan açıklama geldi

Getir CEO’su Nazım Salur’un X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamaya göre şirket İngiltere, Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nden çekildi. Nazım Salur’un konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde oldu:

Bugün üzücü bir gün @Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.

Sad day for @Getir today. We will be exiting the UK, Germany, the Netherlands and the US. Many many thanks to all our employees who contributed. — Nazım Salur (@NazimSalur) April 29, 2024

“Bugün üzücü bir gün Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.”

Şirket, uzun vadeli olarak sürdürülebilir bir büyüme elde etmek için böyle bir karar aldığını bildirdi. Getir’in yurt dışı faaliyetleriyle ilgili alınan bu dikkat çekici kararla beraber şirket Türkiye pazarına daha fazla odaklanmak istediğini bildirdi. Finansal kaynaklarını Türkiye’ye odaklayacak firma, yerel operasyonlara ağırlık gösterme hedefinde olduğunu aktardı.

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ne veda eden Getir, toplam gelirinin yüzde 7’sinin bu pazarlardan sağlandığını açıkladı. Özellikle de pandeminin başlangıcıyla birlikte popülaritesini oldukça yüksek bir seviyeye çıkaran şirket, pandemi sonrası karantinanın kalkması ve insanların normal yaşantısına dönmeye başlaması ile birlikte yurt dışında ayakta kalmakta zorlandı. Kar marjında ciddi bir düşüş yaşayan firma, çözümü bu pazarlara veda etmekte buldu.

Getir, FreshDirect markasıyla ABD operasyonlarını sürdürecek

Ancak yine de Getir’in yurt dışı faaliyetleri için her şey bitmiş değil. Şirket her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılmış olsa da ABD’deki iştiraki olan FreshDirect yoluna herhangi bir aksama olmadan devam edecek.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında satın alınan FreshDirect, Getir’in operasyonel yeteneklerini arkasına alarak New York’ta faaliyet göstermeyi sürdürüyor. Bunun yanı sıra marka, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde de hizmet veriyor.

Son olarak Getir, Mubadala ve G Squared’den yeni bir finansman elde etti. Bu sayede şirketin Türkiye’deki operasyonlarını daha da güçlendirmeyi planladığı belirtildi.