Getir yurt dışına veda mı ediyor? Beklenen açıklama geldi

2015 yılında Nazım Salur tarafından kurulan Gelir şirketi kısa bir süre içinde büyük bir popülarite elde etmeyi başardı. İlk olarak ülkemizde hizmet vermeye başlayan online market platformu, Türkiye çapında hızla yükselişe geçtikten sonra yurt dışı pazarına da açıldı ve başarısını bir kez daha ispatladı. 2020 yılında global pazara açılan firma şu anda İngiltere, Almanya, İtalya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Polonya, Romanya, Yunanistan, Kıbrıs ve Azerbaycan’da faaliyet gösteriyor.

Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da önemli rakamlara ulaşan Getir’in 2021’de İngiltere pazarında 1 milyon müşteriyi gördüğü, 2022’de ise bu rakamı ikiye katlayarak 2 milyona çıkardığı biliniyor. 2023 yılı için 5 milyon müşteriye ulaşmayı tahmin eden şirket, son dönemlerde ise çarpıcı bir iddia ile karşı karşıya… Getir’in yurt dışında tedarikçilerine ödeme yapmakta zorlandığı ve bununla birlikte Türkiye dışındaki pazarlarda hizmet vermeyi sonlandıracağı öne sürülüyor.

Getir iddialara göre yurt dışında hizmet vermeyi sonlandıracak

Sifted.eu’nun iddialarına göre Getir, yurt dışı hizmetlerini durdurabilir. Şirketin çalışanlarının beyanına göre firma, tedarikçilere ödeme yapmakta zorlanıyor. Büyük bir krizin ortasında olan şirketin maliyetleri düşürmek adına İngiltere’deki depolarını art arda kapatmaya devam ettiği belirtiliyor.

Ayrıca firmanın İngiltere ve AB satın alma sorumlusu bu hafta İngiltere’deki ofis çalışanlarından kapatılmakta olan depoları boşaltmaya yardım etmelerini istediğini iddia ediliyor. Başka bir çalışan ise Sifted’e ofis çalışanlarından depo ortamlarında çalışmak için deneyim ya da eğitim eksikliği sebebiyle bu işleri yerine getirmelerinin istenmesinden endişe duyduklarını ifade ediyor.

Bilindiği üzere Getir daha önce İspanya, Portekiz ve Fransa pazarına veda etmişti. Şimdi ise şirketin diğer yurt dışı operasyonlarını sona erdireceği konuşuluyor. Firmanın global pazarda aylık 100 milyon dolara yakın bir gidere sahip olduğu dile getirilirken, söz konusu zorlu süreçte bu masrafları karşılayamadıkları da belirtiliyor. Bazı tedarikçiler aylardır kendi ceplerinden masraf yaparken, bazılarının ise ödeme alma umuduyla şirketle olan anlaşmalarını bitirme noktasına geldikleri öne sürülüyor. Son olarak bir çalışan, şirketin maliyetlerden kaçmak için kiraladığı ofis alanını bir kat azalttığı ve ücretsiz kahvaltı gibi personellerine yönelik hizmetlerden vazgeçtiği belirtiliyor.

Getir’den açıklama geldi

eGirişim’in haberine göre Getir, yurt dışı operasyonlarının sona ereceği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Getir’in yaptığı açıklama şu şekilde oldu: