Game Boy nostaljisini yaşatacak Ayaneo Pocket DMG Silver Edition tanıtıldı

Ayaneo ikonik Game Boy konsolunu anımsatan dikey form faktörüne sahip el konsolu Pocket DMG'nin parlak gümüş renkli sınırlı üretim versiyonunu duyurdu.

Yeni "Silver Limited Edition" modeli, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon G3x Gen 2 çipinden güç alıyor.

Konsol, retro oyun deneyimini modern 3.92 inç 1240x1080p OLED ekranla birleştiriyor.

Taşınabilir oyun konsolları ile adından söz ettiren Çin merkezli Ayaneo markası yeni Pocket DMG Silver Limited Edition modelini resmen duyurdu. Klasik Game Boy cihazlarının tasarımından ilham alan ürün, gümüş renkte ve sınırlı sayıda üretiliyor.

Ayaneo bir süredir Türkiye pazarında resmi olarak faaliyet gösteriyor. Fakat şu anda bu yeni ürün yalnızca ABD pazarında satışa çıkmış durumda. Cihazın ilerleyen dönemde ülkemizde raflara gelip gelmeyeceği henüz ne yazık ki bilinmiyor. Ancak sınırlı sayıda üretildiği göz önüne alındığında, konsolun yalnızca ABD’ye özel tutulabileceği senaryosu güçlü bir olasılık olarak göze çarpıyor.

Ayaneo Pocket DMG Silver Edition özellikleri

Boyutlar: 161,8 x 76,9 x 8,3 mm

Ağırlık: 218 gram

Ekran: 1240 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 3,92 inç OLED ekran, 419 ppi, 450 nite kadar parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB UFS 3.1 veya 256 GB UFS 4.0 depolama

Batarya kapasitesi: 25W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C 3.2 Gen 2

İşletim sistemi: Android 13

Cihaz, 1240 x 1080 çözünürlüğe sahip 3,92 inç OLED ekranla donatılıyor. 25W PowerDelivery şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Ayaneo’nun yeni taşınabilir oyun konsolu Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon G3x Gen 2 yonga setini kalbinde taşıyor. Cihaz, 8 GB veya 12 GB LPDDR5X RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanıyla geliyor.

Cihazda gömülü işletim sistemi olarak Android 13 yazılımı yer alıyor. Aynı zamanda ürün, AyaSpace arayüzü ve AyaHome başlatıcısına ev sahipliği yapıyor.

Gizmochina’nın haberine göre ürün, zorlu 3D Android oyunlarını çalıştırabiliyor. Aynı zamanda Xbox emülatörleri ve yayın akışıyla kullanım için özelleştirme seçenekleri de sunuyor.

Konsolda altı eksenli jiroskop, DisplayPort 1.4 çıkışlı USB-C 3.2 Gen 2 portu, microSD kart yuvası, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi üzerinden kablosuz bağlantı özelliği destekleniyor.

Ayaneo Pocket DMG Silver Edition fiyatı

Ayaneo’nun yeni el konsolu 8 GB/128 GB ve 12 GB/256 GB seçenekleriyle sırasıyla 399 dolar (yaklaşık 17 bin TL) ve 419 dolardan (yaklaşık 18 bin TL) tüketicilere sunuluyor.

Ayaneo Pocket DMG modelinin sınırlı sayıda üretilen bu versiyonu, ilginç bir şekilde ana modelden daha ucuza satılıyor. Orijinal seçeneğin fiyat etiketi 449 dolar (yaklaşık 19 bin TL) olarak biliniyor.