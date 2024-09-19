Galaxy Z Flip 6 rakibi Xiaomi Mix Flip için global pazar müjdesi resmen duyuruldu

Xiaomi’den beklenen haber nihayet geldi. Samsung Galaxy Z Flip 6 ile doğrudan rekabet eden Xiaomi Mix Flip cihazı için global pazar müjdesi verildi. Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Mix Flip’in bu ay içinde küresel pazarda raflara gelmeye başlayacağı resmen doğrulandı.

Lei Jun şimdilik ne yazık ki Xiaomi Mix Flip modelinin global pazara tam olarak hangi tarihte geleceğini açıklamadı. Ancak ay sonuna yaklaştığımız düşünüldüğünde, heyecan uyandıran lansman etkinliğinin önümüzdeki birkaç hafta içinde resmi olarak duyurulacağı tahmin ediliyor. Son derece yenilikçi bir tasarıma ev sahipliği yapan model kısa sürede Çin pazarında büyük bir yankı uyandırırken, şimdi ise sıra uluslararası pazara gelmiş gibi görünüyor.

Xiaomi Mix Flip (global) modelinden neler bekleniyor?

Xiaomi’nin yeni katlanabilir kapaklı telefonunun global versiyonuna ilişkin beklentiler oldukça yüksek durumda. Heyecan yaratan cihazın teknik özelliklerinin Çin versiyonuna benzer kalacağı düşünülüyor. Katlanabilir tasarımı ve mükemmel performansı ile öne çıkan cihaz, şu anda küresel pazarda en çok beklenen telefonlar arasında boy gösteriyor.

Xiaomi Mix Flip’in teknik özellikleri Çin pazarındaki versiyonla aynı olduğu düşünülürse, kullanıcıları son derece yüksek performanslı ve kaliteli bir deneyim bekleyecek gibi duruyor. Temmuz ayında Çin pazarında piyasaya sürülen cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip 6,86 inç dahili ekrana ve 4,01 inçlik bir harici ekrana sahip olduğu biliniyor. 3.000 nit tepe parlaklık desteğine sahip olan telefon Dragon Crystal Glass cam koruma teknolojisiyle dayanıklılığını artırıyor.

Ön tarafta 32 MP’lik bir selfie kamerasına sahip olan Xiaomi Mix Flip modeli arkada ise Leica tarafından tasarlanan 50 MP’lik çift kamera setiyle karşımıza çıkıyor. 16 GB RAM kapasitesiyle güçlendirilen telefon 1 TB’a kadar dahili depolama alanı seçenekleriyle donatılıyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle performans canavarı bir deneyim vaat eden cihaz, 67 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.780 mAh pil kapasitesiyle sunuluyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan HyperOS kullanıcı arayüzüyle gelecek Xiaomi Mix Flip modelinin global versiyonu iddialara göre 1.300 Euro fiyat etiketiyle raflarda boy göstermeye başlayacak. Cihazın Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.