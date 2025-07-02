Galaxy S25 serisinin düşük satışları Samsung’u hayal kırıklığına uğrattı

Samsung, Galaxy S25 serisinin düşük satışları yüzünden hayal kırıklığına uğradı.

Şirketin ikinci çeyrek rakamları, amiral gemisi telefon ailesinin iyi bir satış temposu sürdüremediğini bizlere gösteriyor.

9 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak yeni katlanabilir telefonlar, şirket için olumsuz giden bu tabloyu iyiye çevirebilir.

Ortaya çıkan son veriler, 2025 yılının ilk çeyreğinde ezici rakamlar ve güçlü bir kar marjıyla yılı mükemmel bir şekilde açan Samsung’un genel bilançosunda önemli bir düşüşle zorlu bir ikinci çeyrekle karşı karşıya kalabileceğini bizlere gösteriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung birden fazla sektörde faaliyet gösteren bir şirket olduğundan dolayı gelirlerinde olası bir düşüşe katkıda bulunabilecek çeşitli faktörler bulunuyor. Fakat en olası nedenlerden biri, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere çeşitli teknoloji ürünleri kategorilerinde gözlenen küresel ekonomideki genel yavaşlama olarak belirtiliyor.

Samsung zor bir dönemden geçiyor

PhoneArena’nın haberine göre şirket, 2025’in ikinci çeyreğine (Nisan ve Haziran ayları arasındaki döneme) ilişkin resmi bir rapor yayınlamamış olsa da Galaxy S25 serisinin iyi bir satış temposunu sürdürmekte zorluk çektiği ve bunun şirketin mali bilançosunu olumsuz etkilediği bildiriliyor.

Tahminlere göre şirketin gelirinin bu yılın ikinci çeyreğinde 2025’in ilk çeyreğine kıyasla 1 trilyon won düşüş görmesi bekleniyor.

Analistler söz konusu düşüşün yarı iletken sektöründeki devam eden düşüş, ABD hükümetinin son dönemde uyguladığı gümrük vergileri ve artan lojistik maliyetleri nedeniyle gerçekleşeceği söylüyor. Bunun da akıllı telefon, TV ve ev aletleri sektörünün karlılığını doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

Ön değerlendirmeye göre Güney Koreli şirketin Nisan-Haziran döneminde 5 trilyon won civarında kar elde etmesi bekleniyor. Bu rakamlar ilk çeyreğin sonunda elde edilen 7 trilyon wonluk marjın oldukça altında kalıyor.

Rakamın 2025’in ilk taksitine ve 2024’ün ikinci çeyreğine kıyasla bir düşüşü temsil etmesi bekleniyor. Sadece karşılaştırma amaçlı olarak geçen yılın 4. ve 6. ayları arasında şirket 10 trilyon won net kar elde etti. Yani yeni rakamlar doğrulanırsa 2024’e kıyasla gelirde yaklaşık yüzde 50’lik bir düşüş göreceğiz.

Galaxy Unpacked için geri sayım başladı

Samsung’un bu yılın ikinci çeyreğinde elde edilen rakamları kapsayan mali raporunu 8 Temmuz’da yayınlaması bekleniyor. 9 Temmuz tarihinde ise şirket, yılın ikinci büyük Galaxy Unpacked etkinliği ile karşımıza çıkacak.

Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve Flip 7 FE modelleri bu etkinlikte duyurulacak. Aynı zamanda şirketin yeni akıllı saatleri ve Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımı da yine burada resmi olarak çıkacak.