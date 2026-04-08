Bütçe dostu Samsung Galaxy A37 5G Türkiye’de satışa çıktı

Orta seviye Samsung Galaxy A37 5G modeli resmen Türkiye'de satışa çıktı.

Cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla 27.499 TL fiyat etiketiyle raflara geldi.

6,7 inç AMOLED ekrana sahip olan telefonda Exynos 1480 işlemci, 50 MP ana kamera ve 5.000 mAh batarya yer alıyor.

Samsung’un merakla beklenen fiyat-performans odaklı akıllı telefon modeli Galaxy A37 5G resmen Türkiye pazarında satışa sunuldu. Geçtiğimiz günlerde küresel olarak gerçekleştirilen bir lansman etkinliğinde piyasaya duyurulan orta seviye cihaz, serinin daha gelişmiş üyesi olan Galaxy A57 5G ile birlikte ülkemizde raflarda boy göstermeye başladı.

Şık ve modern bir tasarıma sahip olan yeni Samsung telefonu, özellikle de ekran ve performans iyileştirmeleriyle dikkatleri üzerinde topluyor. Dört farklı renk seçeneğiyle Türkiye pazarına giriş yapan model, orta segmentteki rekabeti şekillendirmeye aday gibi görünüyor. İşte Galaxy A37 ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy A37’nin Türkiye fiyatı açıklandı

Samsung’un 5G bağlantı desteğine sahip yeni orta seviye telefonu Galaxy A37’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile 27.499 TL’den tüketicilere hitap ediyor.

Fiyat-performans deneyimine odaklanan akıllı telefon modeli Galaxy A37 5G’nin renk seçenekleri arasında Ankrasit, Yeşil, Mor ve Beyaz opsiyonları bulunuyor.

Samsung Galaxy A37 teknik özellikleri

Boyut: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm

Ağırlık: 196 gram

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 1480

RAM kapasitesi: 6 GB veya 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 5 MP sensörlü makro lens

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC

Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5 kullanıcı arayüzü