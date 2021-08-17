Felis Ödülleri için başvurular başladı

Reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığı ve yaratıcı dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendiren Felis Ödülleri‘ne başvurular başladı (11 Ağustos – 16 Eylül). 15 yıldır başarılı iletişim çalışmalarını ödüllendiren sektörün en saygın yarışması, bu yıl da yaratıcı ajansların, reklamverenlerin ve bireysel katılımcıların başvurularını kabul edecek.

Sektörde faaliyet gösteren hemen her alanda yaratıcılık, etki ve kaliteyi ödüllendirmeyi hedefleyen Felis Ödülleri, bu sene 17 ana bölümde başvuruları bekliyor. Felis’teki bölümlerin tamamının içeriği güncel trendler ve globaldaki değişimler doğrultusunda yenilendi.

Bu sene; “Gözleri Felis Felis Parlıyorsa” sloganı ile başvuruların başladığını duyuran Felis, yine sektörün başarılı isimlerinden oluşan jürisi ile bir kez daha birbirinden yaratıcı çalışmaları değerlendirecek ve ödüllendirecek.

Jüri değerlendirmelerinin ardından Felis Ödülleri’ni kazananlar, ödüllerine Kasım ayında gerçekleşecek olan Brand Week Istanbul’da kavuşacak.

Kategorilerin tamamına, başvuru sayfasına ve yarışma ile ilgili detaylara felisodulleri.com adresinden ulaşabilirsiniz.