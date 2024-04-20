Facebook’un efsane dürtme butonu Instagram’a geliyor

Meta çatısı altında hizmet vermeye devam eden popüler sosyal medya platformu Instagram, bir dönem Facebook platformuna damga vuran ve dünya çapında kullanıcıların ilgi odağı haline gelen “dürtme butonu” işlevini kopyalıyor. Bu noktada kullanıcı etkileşimini artırmaya odaklanan şirket, kullanıcıların sosyal ağdaki iletişimini güçlendirmek için Facebook’un popüler fonksiyonundan yararlanıyor.

Instagram’a gelecek yeni dürtme butonu Facebook’takine benzer bir şekilde çalışacak. İddialara göre platforma eklenecek olan bu yeni buton, hesap bildirim zilinin hemen yanında, takipçi ve takip edilen kullanıcı sayısının hemen üst kısmına konumlandırılacak. Instagram bunun için mevcut profil düzeninde küçük de olsa bir değişikliğe gidecek.

Instagram dürtme butonu özelliğini test ediliyor

Alessandro Paluzzi tarafından Threads’ten aktarılan bilgilere göre Instagram, Facebook’un düğme butonu işlevini şu anda test etmeye başladı. Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcının erişim sağlayabildiği özellik, muhtemelen ilerleyen haftalarda resmen genel kullanıma sunulmaya başlanacak.

Paluzzi’nin yayınladığı ekran görüntüsünde, Instagram dürtme butonunun nasıl görüneceğine ilişkin ilk ipuçları ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüde, Instagram profilinin üst kısmında el şeklinde bir simge yer almaya başlayacak. Şimdilik bu özelliğin platformda nasıl çalışacağına ilişkin çok fazla ayrıntı mevcut değil. Meta henüz bu yeniliği resmi olarak doğrulamasa da beklenen işlevin çok yakında kullanıcılarla buluşacağı düşünülüyor.

2024 yılının başlarında Facebook için dürtme özelliğini geliştirmeye başlayan şirket, bu noktada son derece pozitif sonuçlarla karşılaşmış; Facebook kullanıcılarının Şubat ayında, Ocak ayına göre 13 kat daha fazla birbirini dürttüğü ifade edilmişti. Anlaşılan o ki şirket, söz konusu işlevi şimdi Instagram’a kadar genişletmeyi amaçlıyor.

Dürtme özelliği Facebook ile birlikte hayatımızda girdi

İlk defa 2004 yılında Facebook platformunun kurulması ile beraber hayatımıza dahil olan dürtme özelliği, bir dönem oldukça ses getiren bir seçenekti. Kullanıcıların birbirleriyle daha pratik bir şekilde etkileşime girmelerine olanak tanıyan özelliğin, Mark Zuckerberg tarafından sarhoşken bulunduğu iddia edilmektedir.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in Facebook’ta en sevdiği özellik olarak bilinen dürtme fonksiyonu, bir dönem uygulamanın en popüler işlevlerinden bir tanesi olarak öne çıkıyordu. Her ne kadar son dönemlerde bu özelliğe olan ilgi bir nebze azalsa da şirket şimdi bu sevilen fonksiyonu Instagram’da da kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.