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Facebook’a “Sessiz Mod” Özelliği Geldi

Facebook'a gelen yeni "Sessiz Mod" özelliği ile Facebook'ta geçirdiğiniz süreyi kontrol altına alın.

Barış Mancar

Popüler sosyal medya platformu Facebook, kullanıcıların Facebook kullanım deneyimlerini iyileştirmek ve daha kolay kontrol altına alabilmek adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kullanıma sunulan yeni “Sessiz Mod” (Quiet Mode) özelliği sayesinde kullanıcılar artık platformda geçirdiği süreyi kolay bir şekilde kontrol altına alabilecekler.

Facebook’un koronavirüs bilgilendirme sayfası üzerinden duyurulan yeni Sessiz Mod özelliğini, salgın sebebiyle evde geçirilen zamanın arttığı şu günlerde online platformların kontrollü kullanılmasına yönelik alınan önlemlerin bir parçası olduğunu söylemek mümkün.

Görsel: Facebook

Mobil odaklı geliştirilen yeni Sessiz Mod özelliği aktif edildiğinde, Facebook’tan gelen gizlilik gibi önemli konular dışındaki anlık bildirimlerin çoğu sessize alınıyor. Ayrıca özellik açık iken uygulamaya giriş yapıldığında rahatsız edilmek istenmediğinizi hatırlatan bir uyarı ekranı çıkıyor.

Özellik an itibariyle iPhone kullanıcıları için aktif edilmeye başlanmış durumda. Android kullanıcıları ise bu özelliğe Mayıs ayında kavuşmuş olacak.

KAYNAKFacebook

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