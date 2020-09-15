Facebook Messenger’dan ortak video izleme özelliği: “Birlikte İzle”

Facebook Messenger‘in yeni özelliği sayesinde videoları artık sevdiklerinizle beraber izleyebileceksiniz. 8 kişiye kadar katılım imkanı sunan yeni özelliğin ismi “Birlikte İzle” / “Watch Together”.

Yeni özellikle ilgili detaylardan biri, Messenger üzerinden görüntülü arama yaparak izleyebileceğiniz videoların Facebook Watch içindeki videolarla sınırlı olması. Bu da kullanıcıların yalnızca “Birlikte İzle” içindeki içerikleri oynatabiliyor olması anlamına geliyor. Fakat Facebook’un içeriklerinin her geçen gün artıyor olmasını da bu özelliği desteklemesi bakımından bir avantaj olarak düşünülebilir.

Kullanıcıların beraber videolar izleyip ortak duygular paylaşabilmelerine olanak sağlayacak olan yeni özellik, fiziken yalnız olduğunda dahi yalnız hissetmemelerini sağlamış olacak.

Facebook‘un açıklamasına göre Messenger üzerinden günde 150 milyondan fazla arama yapılıyor. Gönderilen videolar ise 200 milyonun üzerinde. İnsanların video paylaşımına olan bu yoğun ilgisi Facebook’u “Birlikte İzle” özelliği için harekete geçiren temel etken.

Facebook’un yeni özellikten beklentisi ise kullanıcıların dijital ortam üzerinden de olsa yakın bir iletişimi kurmalarını ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak olacak.

Peki “Birlikte İzle / Watch Together” özelliği nasıl çalışıyor?

İlk olarak görüntülü arama esnasında ekranı yukarı kaydırmanız ve karşınıza çıkan menüden Birlikte İzle / Watch Together seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Sonrasında ise ilgili video oynatılırken, diğer kullanıcılarla yapılan görüşme alt kısımda devam ediyor olacak.

Alternatif olarak kullanıcılar Messenger Room üzerinden maksimum 50 kişilik bir oda oluşturarak da katılımcılarla birlikte video izleyebilecekler.

Yeni özellik kullanıcıların Facebook’u daha çok ve aktif kullanmalarını sağlayabilmek için iyi bir yöntem olacak gibi görünüyor. Hatta bu özelliğin kullanıcıların Netflix, Disney+ ve Twitch kullanımını düşüreceği bile düşünülüyor. Tüm bunları düşündüğümüzde “Birlikte İzle” özelliğinin reklamcılar için mükemmel bir fırsat haline dönüşebileceğini de söyleyebiliriz.

Bu hafta içinde dünya genelinde kullanıma sunulacak yeni özellik, hem iOS hem de Android’de kullanılabilir olacak.