DeepL internetin tamamını 18 günde çevirmeyi vaat ediyor

DeepL, tüm interneti 18 günde çevirmeyi planlıyor.

Alman startup girişimi, NVIDIA'nın DGX SuperPOD sistemi yardımıyla bu hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Yapay zeka ile makine çevirisi konusunda uzmanlaşmış Alman startup girişimi DeepL, modellerinin eğitimini hızlandırmak için Nvidia firmasından yeni bir sunucu sistemi aldığını açıkladı.

Şirkete göre bu yeni altyapı, büyük miktarda veriyi işlemek için gereken süreyi azaltıyor. Artık tüm internet içeriklerini yalnızca 18 günde çevirmek mümkün olacak. Bu süre, önceki altyapıda 194 güne ihtiyaç duyuluyordu. Fakat artık işler oldukça pratikleşecek.

DeepL, Google Translate’e rakip olacak

Bu önemli girişim, yapay zeka ile yeteneklerini genişleten Google Translate’e bir alternatif olarak kendini konumlandırıyor. Yeni altyapıyla DeepL, Nvidia’nın yüksek performanslı yongalarını kullanan şirketler grubuna katılıyor. Bu teknoloji devler Microsoft ve Amazon tarafından da zaten benimsendi.

Performans tarafındaki bu sıçrama, yeni Grace Blackwell B200 süper çipleri tarafından desteklenen Nvidia DGX SuperPOD sistemi tarafından yönlendirilecek. Her SuperPOD rafı, büyük ölçekli AI görevleri için tasarlanmış bu ünitelerden 36 tanesini içeriyor.

DeepL bu sayede yeni çipleri, birden fazla dilde otomatik çeviri yapmayı amaçlayan tescilli modellerini eğitmek için kullanacak. Şirket ayrıca geliştirdiği yeni nesil dil modellerinin eğitimi ve çalıştırılması açısından stratejik olarak değerlendirilen bu yapılandırmayı Avrupa’da benimseyen ilk şirket oldu.

DeepL’nin baş bilim insanı Stefan Mesken, CNBC’ye verdiği röportajda şunları söyledi:

“Amacımız, araştırma bilim insanlarımıza daha fazla bilgi işlem gücü sağlayarak daha da gelişmiş modeller inşa etmek.”

DeepL daha fazla dilde hizmet vermeye başladı

DeepL son aylarda “Pro” hizmetlerini 165 yeni pazarda başlattı. Şirket toplam hizmet verilen bölgeyi 228’e çıkardı. Ayrıca Tayca, İbranice, Vietnamca, Arapça ve Korece ekleyerek dil desteğini genişletti.

Çeviriler DeepL web sitesinde ücretsiz olarak yapılabiliyor. Fakat bu çeviriler tek seferde 1.500 karakterle sınırlı tutuluyor. DeepL Pro abonelik planları daha fazla özelliğin kilidini açıyor. Bu seçenek aylık 8,74 ila 57,49 dolar arasında bir maliyet sunuyor.

Çevirmendeki iyileştirmelere ek olarak DeepL, portföyünü yapay zeka tabanlı bir yazma aracı olan DeepL Write ile genişletti. Platformun API’si iyileştirildi. Artık altyazılar (.srt) gibi yeni dosya biçimlerini destekliyor. Öte yandan sözlüklerde de iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor.