Çinli yapay zeka girişimleri OpenAI’ye meydan okuyor

Yapay zeka şirketi OpenAI, Çin pazarında çeşitli sınırlandırmalara maruz kalıyor. ChatGPT sohbet robotunun Çin pazarında hizmet vermemesi, ülkede kendi üretken yapay zeka servislerini geliştirmek isteyen start-up girişimlerinin önünü açıyor. Pazardaki bu boşluktan yararlanmak isteyen girişimciler, her geçen gün daha da büyüyerek OpenAI’ye kafa tutar hale geliyor.

Çin merkezli ChatGPT benzeri yapay zeka girişimleri, bölgedeki büyük yatırımcılar tarafından oldukça yoğun bir şekilde desteklenmeye devam ediyor. Gelişmiş birtakım AI araçlarına imza atan girişimciler; yapay zeka ile metin oluşturma, görsel üretme ve müzik yapma gibi birbirinden farklı alanlarda ilgi çekici seçeneklerle karşımıza çıkmayı sürdürüyor. Bu sayede Çinli girişimler, küresel çapta geniş yankı uyandıran OpenAI firmasına meydan okuyarak rakibinin tahtını elinden almayı amaçlıyor.

Dört Çinli start-up girişimi OpenAI için tehdit oluşturuyor

Financial Times’ın haberine göre dört start-up girişimi Çin’de yapay zeka alanında zirveye yerleşti. Dört girişim de 1 milyar dolardan fazla değerleme elde etmeyi başardı.

Çin’in önde gelen teknoloji devleri arasında kabul edilen Alibaba ve Tencent gibi firmaların da yatırımcı olarak desteğini gösterdikleri Zhipu, 2.5 milyar dolardan fazla değerlemeyle liderliği eline aldı. Üretken yapay zeka teknolojilerine odaklanan firmanın 800’ün üzerinde çalışana istihdam sağladığı biliniyor.

2.5 milyar dolar değere sahip olan Moonshot da Çin’in önde gelen yapay zeka girişimleri arasında kabul ediliyor. Özellikle de üretmiş olduğu metin özetleri ile öğrenciler ve kurumsal çalışanlar için önemli bir rol üstlenen girişim, sadece Mart ayında 12 milyondan fazla internet kullanıcısına ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Toplam değeri 2.5 milyar dolar olarak bilinen MiniMax, etkileşimli avatarlar ile kullanıcılar için ilgi çekici bir deneyime kapı aralıyor. Yapay zeka odaklı sohbet robotu kullanıcıların merak ettikleri soruları yanıtlayabildiği gibi, aynı zamanda onlara eğlenceli şakalar yaparak ve hatta onlarla flört ederek diğer rakiplerinin önüne geçiyor.

1.2 milyar dolar değerlemeye sahip 01.ai ise Çin pazaırna özel açık kaynaklı yapay zeka modellerine odaklanıyor. Üretkenlik odaklı bir hizmet sağlayan 01.ai her geçen gün büyümeye devam ederek adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Teknoloji danışmanlık firması Forrester’ın baş analisti Charlie Dai, FT’ye vermiş olduğu bir röportajda Çinli yapay zeka girişimleri ile ilgili bazı önemli bilgileri paylaşıyor. Bu hizmetlerin OpenAI’nin Çin’deki boşluğunu doldurmak üzere piyasaya girdiği belirtilirken, şu anda ChatGPT alternatifi 262 tane Çinli start-up’ın olduğu ifade ediliyor.

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