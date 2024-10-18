Girişimcileri bir araya getiren Eureka’24 için sayılı günler kaldı

Girişimcileri ve girişimci adaylarını bir araya getirecek olan Eureka’24, 22 Ekim Salı günü İstanbul Üniversitesinde kapılarını açıyor.

Türkiye’nin ISO 9001:2015 Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü’nün sene içerisinde düzenlediği altı büyük organizasyonundan birisi olan Eureka’24 etkinliği 22 Ekim Salı günü İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü, İşletme Fakültesinde katılımcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Katılımcılarına girişim kültürünü yaratıcı şekilde öğretme, farklı girişimleri tanıtma, girişimcilerle birebir iletişime geçme, network ağını güçlendirme imkanı sunan Eureka’24 yepyeni içerikleriyle katılımcıların karşısına çıkacak.

Bu yıl “Step Up Stand Out” sloganıyla katılımcılarıyla buluşacak olan Eureka’24, girişimcilik tutkunu gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak vizyonuyla yola çıkıyor. Eureka’24, söyleşiler ve start-up stantlarının yanı sıra workshop, konser, sürpriz çekilişler, ürün sponsorlarının yer aldığı fuaye alanıyla katılımcılara dop dolu bir ortam yaratmak için geliyor.

Bu büyük girişimcilik etkinliğinde yer alma fırsatını kaçırmak istemiyorsanız 22 Ekim’de İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü İşletme Fakültesinde gerçekleşecek olan etkinliğimize katılabilirsiniz.

Eureka’24 hakkında detaylı bilgiyi Eureka Istanbul Instagram hesabında bulabilirsiniz.