Eski Yahoo CEO’sundan yeni fotoğraf paylaşma uygulaması: Shine kullanıma sunuldu

Eski Yahoo CEO’su Marissa Mayer yeni bir sosyal medya girişimiyle karşımıza çıktı. İddialı bir projeyle gelen Mayer, Shine adlı platformunu dünya çapında kullanıcılara sundu. Şu anda yalnızca iOS işletim sisteminde yer alan uygulama, yenilikçi fikriyle kısa sürede yoğun bir ilgi topladı.

Yeni sosyal medya uygulaması, kullanıcıların arkadaşları ve aileleriyle yüksek kaliteli görüntüler paylaşmalarına imkan tanıyor. Mayer, sosyal medya arkadaşlarınız ya da aile üyelerinizden “beklediğiniz” fotoğrafı alamamanızın çok yaygın rastlanılan bir durum olduğunu ifade ederek, “Bana o fotoğrafı göndermeyi unutma! Bunu kaç kere söyledin? Ve kaç kez alamadın?” cümleleriyle yeni uygulamasını tanıtıyor.

Shine uygulaması ne işe yarıyor ve nasıl çalışıyor?

Marissa Mayer’in iddialı projesi, toplu albümler oluşturmak ve etkinliklerde çekilen görüntüleri bir arada depolamak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir sosyal ağ olarak lanse ediliyor. Marissa, yeni uygulamasını “paylaşılan fotoğraf albümleri” oluşturmaya yönelik dijital bir araç olarak nitelendiriyor.

Shine’da paylaşacağınız fotoğraf albümlerine ulaşmak için ailenizi ya da arkadaşlarınızı platforma davet edebilir, bunun yanı sıra söz konusu görüntüleri kalabalık insan kitleleriyle de buluşturma fırsatı elde edebilirsiniz. Ancak bu noktada platformun karşılıklı etkileşim kurma konusunda sınırlı bir yapıya sahip olduğunu belirtmekte yarar var.

Shine oldukça basit bir kullanıma sahip. Platformda bir albüm yayınlamak için öncelikle isim ve konum girmeniz, ardından fotoğrafın çekildiği tarihi seçmeniz gerekecek. Albümün bağlantısını daha sonra dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Açıklanan bilgilere göre şirket, şu anda bunun için kullanıcı sayısında herhangi bir sınırlama uygulamayacak.

Shine’ın bir diğer önemli ayrıcalığı ise platformda yapay zeka aracılığıyla en iyi fotoğrafları otomatik olarak seçmenize yardımcı olan araç oluyor. Manuel bir şekilde dakikalarca uğraşıp hangi fotoğrafın daha iyi olduğunu seçmekle uğraşmak istemiyorsanız, bu AI aracı sizin için oldukça faydalı olacak.

Shine’ın Android uygulaması yakında gelecek

Shine uygulaması şu anda sadece iOS işletim sisteminde destekleniyor. Apple App Store aracılığıyla indirebileceğiniz uygulama, çok yakında Android cihazlarda da yer bulacak.

Marissa Mayer, Shine’ın Android’e geleceğini resmi olarak doğruladı. Fakat ne yazık ki şimdilik platformun Android’de yayınlanacağı tarih açıklanmadı.