Eski NSA yöneticisi Amazon’un yönetim kadrosuna dahil oldu

Eski NSA yöneticilerinde olan Keith Alexander, yapılan açıklamaya göre Amazon şirketinin yönetim kadrosuna katılacak. ABD Siber Komutanlığı’na da liderlik etmiş olan Alexander, Edward Snowden olayları sırasında ABD’da veri toplama sürecinin de yüzü olmuştu.

Snowden olaylarıyla ortaya çıkan veri toplama sistemleri sebebiyle gündeme gelen Alexander, 2013 yılında emekliye ayrılmıştı. Kapsamlı bir veri toplama sistemi olan PRISM, Google, Microsoft, Yahoo, Facebook gibi şirketlere ait verilerin de açığa çıkmasına sebep olmuştu. Ancak Amazon verileri ifşa edilen bu firmalar arasında değildi.

Snowden olayında sızdırılan bilgileri medyanın haber yapmasını eleştiren Alexander, mahkemelerin bu bilgilerin gazeteciler tarafından incelenmesini önlemek için harekete geçmesini önermişti.

Keith Alexander’ın yeni pozisyonu Amazon şirketine son birkaç yıldır hedefledikleri bir alan olan savunma projeleri konusunda da fırsatlar veriyor. Amazon 10 milyar dolarlık bir bulut depolama anlaşması için Pentagon tarafından aday gösterilen şirketlerden biriydi, fakat bu anlaşmayı Microsoft’a kaybetmişti. Şirket Donald Trump’ın Amazon’a karşı taraflı yaklaştığını iddia ederek bu bağlamda devlete hala devam etmekte olan bir dava açtı.