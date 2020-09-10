Anasayfa İnternet Eski NSA yöneticisi Amazon'un yönetim kadrosuna dahil oldu
Haberlerİnternet
Son güncelleme:

Eski NSA yöneticisi Amazon’un yönetim kadrosuna dahil oldu

Snowden olayları ile gündeme gelen eski NSA yöneticisi Keith Alexander, Amazon'un yönetim kuruluna dahil oldu.

Berat Latif
Berat Latif

Eski NSA yöneticilerinde olan Keith Alexander, yapılan açıklamaya göre Amazon şirketinin yönetim kadrosuna katılacak. ABD Siber Komutanlığı’na da liderlik etmiş olan Alexander, Edward Snowden olayları sırasında ABD’da veri toplama sürecinin de yüzü olmuştu.

Snowden olaylarıyla ortaya çıkan veri toplama sistemleri sebebiyle gündeme gelen Alexander, 2013 yılında emekliye ayrılmıştı. Kapsamlı bir veri toplama sistemi olan PRISM, Google, Microsoft, Yahoo, Facebook gibi şirketlere ait verilerin de açığa çıkmasına sebep olmuştu. Ancak Amazon verileri ifşa edilen bu firmalar arasında değildi.

Görsel: Carolyn Kaster / AP

Snowden olayında sızdırılan bilgileri medyanın haber yapmasını eleştiren Alexander, mahkemelerin bu bilgilerin gazeteciler tarafından incelenmesini önlemek için harekete geçmesini önermişti.

Keith Alexander’ın yeni pozisyonu Amazon şirketine son birkaç yıldır hedefledikleri bir alan olan savunma projeleri konusunda da fırsatlar veriyor. Amazon 10 milyar dolarlık bir bulut depolama anlaşması için Pentagon tarafından aday gösterilen şirketlerden biriydi, fakat bu anlaşmayı Microsoft’a kaybetmişti. Şirket Donald Trump’ın Amazon’a karşı taraflı yaklaştığını iddia ederek bu bağlamda devlete hala devam etmekte olan bir dava açtı.

KAYNAKThe Verge

Webmasto'ya abone olun!

Webmasto'ya abone olun; haftalık içerik özetleri, özel dosyalar, raporlar, faydalı ipuçları ve daha fazlasını e-posta yoluyla size gönderelim.

Takip Edin

Son Haberler

Haberler

Google’dan influencer’lara özel online etkinlik platformu: Fundo

Berat Latif - 0
Google'ın bünyesinde yer alan kuluçka merkezi Area 120, YouTuber ve diğer influencer'ların ücretli online etkinlik düzenleyebilecekleri yeni uygulaması Fundo'yu duyurdu. Fundo uygulaması, sosyal medya fenomenlerinin...
Devamını oku
Sosyal Medya

Instagram’dan sosyal eşitlik adına yeni hamleler

Berat Latif - 0
Instagram CEO'su Adam Mosseri, yayınladığı blog yazısında insanların platformu sosyal sorumluluk, ırkçılık gibi konularda farkındalık yaratmak için de kullandıklarını vurgulayarak,  Instagram'ın belli azınlık grupları...
Devamını oku
İnternet

YouTube Müzik’e ortak çalma listeleri özelliği geldi

Berat Latif - 0
YouTube Müzik platformuna gelen yeni güncelleme çalma listeleri oluşturmayı kolaylaştıran beş yeni özelliği beraberinde getiriyor. Ortak çalma listeleri sayesinde arkadaşlarınızla çalma listelerinizi paylaşabilir ve sizinle...
Devamını oku
Teknoloji

Mark Zuckerberg App Store’un incelenmesini istiyor

Berat Latif - 0
Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, kendisiye yapılan bir röportajda App Store ile ilgili sorulan sorulara çarpıcı cevaplar verdi. Axios tarafından gerçekleştirilen röportajda kendisine yöneltilen...
Devamını oku

İlgili İçerikler

İnternet

Tüm VPN türleri ve bilmeniz gerekenler

Webmasto - 0
VPN, bir kullanıcının internet üzerinden güvenli ve özel bir şekilde özel bir ağa bağlanmasına izin veren Sanal Özel Ağ'dır. VPN, VPN tüneli olarak bilinen...
Devamını oku
Teknoloji

Netflix’ten teknolojinin karanlık yüzünü anlatan belgesel: Sosyal İkilem

Berat Latif - 0
Teknoloji konulu belgeseller ile ilgili de önemli işlere imza atan Netflix, teknolojinin karanlık yüzünün anlatıldığı yeni belgeseli Sosyal İkilem'i duyurdu. Teknolojinin insan hayatına olumsuz etkilerini konu...
Devamını oku
Teknoloji

Google’ın “Telefon” uygulamasına “doğrulanmış arama” özelliği geliyor

Berat Latif - 0
Geçtiğimiz Aralık ayında Google doğrulanmış SMS özelliğini duyurarak kullanıcılara daha güvenilir bir mesajlaşma deneyimi sunmayı hedeflemişti. Şimdi de Google doğrulanmış arama özelliği ile bu...
Devamını oku
İnternet

Çin’den tüm ülkelere “küresel veri güvenliği” çağrısı

Berat Latif - 0
Son zamanlarda veri güvenliği konusunda ABD ile girdiği amansız teknoloji yarısının ardından Çin, internetin daha güvenli hale getirilmesi için küresel önlemler alınmasını talep ediyor....
Devamını oku
Sosyal Medya

Facebook’taki fotoğraflarınızı artık Dropbox’a taşıyabilirsiniz

Berat Latif - 0
Aralık ayında kullanıcılara fotoğraflarını Google Fotoğraflar uygulamasına aktarabilmelerine olanak tanıyan Facebook, bu kapsamda Nisan ayında yeni bir veri aktarma aracını kullanıma sunmuştu. Şimdi ise...
Devamını oku

Kategoriler

Konular

WebMasto

© 2020 Kutola Limited | WebMasto | Her hakkı saklıdır.