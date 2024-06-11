Eski modeller için sürpriz: iOS 18 güncellemesi alacak iPhone’lar belli oldu

Teknoloji devi Apple, 10 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş olduğu WWDC 2024 geliştirici konferansında önemli birçok duyuruya ev sahipliği yaptı. iOS 18 işletim sistemini bu etkinlikte ilk kez hayranlarına duyuran şirket, bununla birlikte yeni güncellemeyi alacak iPhone’lar hakkında da beklenen açıklamayı nihayet yaptı.

iOS 18 ile uyumlu telefonlar belli oldu. Çok sayıda ilgi çekici yeni özelliği beraberinde getiren güncelleme şu anda ilk beta sürümüyle kullanıcılara sunulurken, yılın son çeyreğinde gerçekleştirilecek olan iPhone 16 serisi lansmanı ile birlikte beklenen güncellemenin herkese açık kararlı sürümüyle yayınlanacağı tahmin ediliyor. Peki ya yeni güncellemeden hangi iPhone’lar yararlanabilecek? İşte detaylar…

iOS 18 alacak iPhone’lar açıklandı

Apple’ın yeni işletim sistemi güncellemesi önemli bir sürprizle karşımıza çıktı. Apple’dan gelen bilgilere göre şirket, 2018 yılında piyasaya çıkan iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR gibi modellerde de kullanıcılara sunulacak. Ancak muhtemelen bu güncelleme, yedi yıllık cihazlar için son büyük iOS güncellemesi olabilir.

iOS 18 güncellemesi iPhone 11 serisi de dahil olmak üzere çok sayıda iPhone’da yer bulacak. Güncellemeye uygun olan modeller şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 15 serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max iPhone14 serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max iPhone 13 serisi: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max iPhone 12 serisi: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Diğer modeller: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr ve iPhone SE (2. nesil veya sonrası)

Yukarıda yer alan modellere ek olarak aynı zamanda bu yılın Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesi de kutudan çıkar çıkmaz iOS 18 işletim sistemiyle çalışmaya başlayacak. Yeni titanyum renk seçeneklerine ev sahipliği yapacak olan seri, daha büyük pil kapasitesi ve daha gelişmiş bir ekran deneyimi sağlayacak.

Apple’ın geliştirici programına kayıtlı olan iPhone kullanıcıları şu anda beta sürüme erişim sağlayabilir. Herkese açık beta versiyonunun gelecek ay yayınlanacağı tahmin ediliyor. Güncellemenin kararlı sürümüyse bu yılın Eylül ayında iPhone 16 serisinin duyurulmasıyla birlikte kullanıcıların erişimine açılacak.

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