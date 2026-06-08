Apple’dan iPhone 11 kullanıcıları için iOS 27 sürprizi

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Apple, iOS 27 alacak cihazları resmen doğruladı.

Şirket, sürpriz bir şekilde iPhone 11 serisinin yeni güncellemeye ulaşacağını bildirdi.

Fakat ne yazık ki kullanıcılar, güncellemeyle birlikte gelen tüm yeniliklere ulaşamayarak bazı kısıtlamalarla karşılaşacak.

Apple bu akşam gerçekleşen WWDC 2026 etkinliğinde sürpriz bir açıklamada bulundu. Şirket, yılların eskitemediği iPhone 11 serisi akıllı telefon ailesi için iOS 27 işletim sistemi güncellemesini sunacaklarını resmen doğruladı.

İlk defa 2019 yılında satışa sunulan ve bir döneme tam anlamıyla damga vuran bu cihaz, önceki sızıntıların aksine iOS 27’yi destekleyerek güncel kalmaya devam edecek. Bununla birlikte yeni güncelleme, iOS 26’yı destekleyen tüm modeller tarafından da desteklenmeyi sürdürecek.

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iOS 26 ile uyumlu tüm cihazlar iOS 27’yi de destekleyecek

Apple’ın bu yılki en büyük önceliği yazılım optimizasyonu olarak açıklandı. Şirketin paylaştığı iOS 27 ile uyumlu cihazlar listesi, iOS 26 ile tamamen aynı görünüyor. Bu nedenle iPhone 11’den itibaren tüm iPhone’lar, Apple’ın mobil işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesini alabilecek.

Bilindiği üzere her yıl, uyumluluk konusu yoğun spekülasyonlara yol açıyor. Bazı eski modellerin düzenli olarak kapsam dışında bırakılacağı öne sürülüyor. Bu sefer Apple, hiçbir modelini dışlamamayı tercih etmiş gibi görünüyor.

Bu dikkat çeken ve iPhone 11 serisi kullanıcıları tarafından memnuniyetle karşılanan hamle, WWDC 2026 için açıklanan ana temayla da tutarlı duruyor. Şirket, gereksiz özellikler eklemek yerine sistemi optimize etmek ve gereksiz özellikler eklemek yerine iyileştirmelerde bulunmaya odaklanıyor.

iPhone 11 kullanıcıları bazı yeni özelliklere ulaşamayacak

Fakat bu iyi habere rağmen, birkaç yıldır olduğu gibi mevcut özellikler ne yazık ki kullanıcıların sahip olduğu modele bağlı olarak değişecek. Listedeki daha eski cihazlar, iPhone 11’den başlayarak, sınırlı bir iOS 27 deneyimi yaşayacak.

Yani bazı yeni özellikler daha gelişmiş donanım özelliklerine sahip daha yeni modellere özel kalmaya devam edecek. Örneğin Apple Intelligence hala iPhone 15 Pro ve daha üzeri modellerde destekleniyor. Yani bu gibi yenilikler maalesef iPhone 11’de çalışmayacak.

Fakat tüm uyumlu cihazlar güvenlik yamaları, kararlılık iyileştirmeleri ve sistem optimizasyonlarından faydalanabilecek. İki ila beş yıllık modellere sahip milyonlarca kullanıcı için bu haber memnuniyetle karşılanıyor.

iOS 27’nin halka açık hale getirilmesinin bu sonbaharda, muhtemelen Eylül ayında iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone Ultra’nın lansmanı için yapılan açılış konuşması sırasında gerçekleşmesi bekleniyor. Geliştiriciler ve Beta test kullanıcıları ise yakın zamanda bu ilk sürümleri keşfedebilecek.