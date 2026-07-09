Amiral gemisi Xiaomi 18 Ultra modeli iptal edildi

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Sektörel raporlar, Xiaomi 18 Ultra'nın iptal edilebileceğini öne sürüyor.

Yükselen bellek maliyetleri, stratejik kararları etkileyen temel faktör olarak değerlendiriliyor.

Serinin bir diğer modeli olan Xiaomi 18 Pro Max'nın ciddi fiyat artışıyla pazara girmesi bekleniyor.

Çinli teknoljoi devi Xiaomi şaşırtıcı bir haberle gündeme geldi. Şirket, amiral gemisi “Ultra” serisinin fişini çekme kararı aldı. Söylentilere göre bu yılın son çeyreğinde duyurulması beklenen Xiaomi 18 Ultra’nın fişi çekildi.

Geçen yıl piyasaya çıkan Xiaomi 17 Ultra’nın doğrudan halefi olması beklenen bu model, güvenilir kaynaklardan gelen dedikodulara göre maalesef rafa kaldırıldı. İddialar, şirketin bu kararının, artan donanım maliyetleri sebebiyle alındığına işaret ediyor. İşte detaylar…

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Yeni fiyatlandırma stratejisi Xiaomi 18 Ultra’yı çıkmaza soktu

Ximitime’ın haberine göre Xiaomi ile çalışan kaynaklar, amiral gemisi Xiaomi 18 Ultra’nın iptal edilmesinin büyük ölçüde çip krizinden kaynaklandığını öne sürüyor. Zira akıllı telefonun üretimi zaten çok pahalı hale geldi. Hatta marka, Xiaomi 18 serisinin yüzde 20 fiyat artışıyla geleceğini de doğruladı.

Piyasa analistleri ayrıca Xiaomi’nin tüketicilerinin en üst düzey bir akıllı telefon için 1.200 dolardan fazla ödeme yapmaya istekli olmadığını bildiğini belirtiyor. Bu nedenle şirket, Leica’nın imzası niteliğindeki kamera kurulumunu koruyan daha dengeli amiral gemisi telefonlara odaklanmayı planlıyor.

Dolayısıyla Xiaomi 18 Ultra’nın üretiminin durdurulmasıyla birlikte şirket, çabalarını Xiaomi 18 Pro Max modeline yönlendiriyor gibi görünüyor. Cihazın büyük bir ekrana, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemciye ve Leica markalı 200 MP ana kameraya sahip olması bekleniyor.

Sonuç olarak bu stratejik yeniden yapılanma, Xiaomi’nin pazara daha cazip fiyatlar ve kullanım kolaylığı sunan yüksek performanslı cihazlar sağlayarak rekabet gücünü korumayı hedeflediğini gösteriyor.

Xiaomi şimdilik ne yazık ki bu iddialar ile ilgili herhangi bir yorum yapmadı. Fakat ilerleyen günlerde bu konunun kesinlik kazanması bekleniyor.

Geçen yılki Xiaomi 17 Ultra neler sunuyordu?

Şirketin son “Ultra” serisi akıllı telefon modeli olan Xiaomi 17 Ultra’nın iddialı özellikleri şu şekildeydi:

Boyut: 162,9 x 77,6 x 8,29 mm

Ağırlık: 224 gram

Ekran: 6,73 inç WQHD+ AMOLED ekran (2608 x 1200 piksel), 3.500 nit maksimum parlaklık, 1-120 Hz dinamik yenileme hızı ve Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama alanı

Arka kamera: 50 MP ana lens (Light Hunter 1050L, 1”, f/1.67, OIS), 200 MP Leica telefoto lens (3,2x ila 4,3x optik zoom, f/2,39-2,96, OIS) ve 50 MP Ultra Geniş Açı (14 mm, f/2.2 115° Görüş Alanı)

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Batarya kapasitesi: 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 22.5W ters kablolu şarj özelliklerine sahip 6.800 mAh pil

Diğer özellikler: IP66, IP68, IP69 sertifikası, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2 Gen2, ultrasonik parmak izi sensörü

İşletim sistemi: HyperOS 3 işletim sistemi

Son olarak Xiaomi 18 Pro Max modelinin çift 200 MP kamera ve 8.500 mAh pil kapasitesiyle donatılacağı ortaya çıktı.