Elon Musk uydu interneti telefonlara taşıyor: Starlink Mobile yolda

Reklam

Starlink, hücresel kişisel iletişim hizmetleri için "Starlink Mobile" ve "Powered by Starlink" gibi yeni ticari markalar için başvuru gerçekleştirdi.

Bu dikkat çeken başvurular, Starlink'in T-Mobile ile uydu ortaklığı ve EchoStar'dan karasal spektrum satın alımı gibi büyüyen telekom faaliyetlerini izliyor.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, ev uydu internetinin ötesine uzanmak üzere olabilir. Şirketin almış olduğu yeni bir ticari marka tescili, “Starlink Mobile” adlı bir telefon hizmetinin başlatılabileceğini bizlere gösteriyor.

Android Authority’ye göre bu önemli gelişme, ABD’de T-Mobile ile yapılan anlaşma gibi, şirketin mevcut ortaklıklarının ötesine geçen ve Starlink’i iletişim pazarında potansiyel bir rakip olarak konumlandıran stratejik bir hamleye işaret ediyor.

Reklam

Starlink Mobile, GSM operatörü oluyor

Ortaya çıkan belgelere göre SpaceX iki yeni ticari marka tescili için başvuruda bulundu. Bunlar “Starlink Mobile” ve “Powered by Starlink” olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu tescillerin kapsamı geniş olup, kişisel hücresel iletişim hizmetleri ile cep telefonlarına/akıllı cihazlara video ve veri iletimini kapsıyor.

Pratikte bu durum daha önce sadece uydu altyapısı ya da sabit internet terminallerine odaklanan ve bu hizmetlerin nasıl çalışacağı konusunda da şüpheler bırakan taleplerden farklılaşıyor.

Şirketin şimdiye kadarki stratejisi, kapasitesini “ölü bölge” kapsama alanlarındaki mevcut operatörlere satmaktı. Fakat “Starlink Mobile” markası, şirketin hibrit ya da MVNO (Mobil Sanal Ağ Operatörü) modelini benimseyebileceğini öne sürüyor.

Marka tescilinin önemli bir resmi adım olduğunu belirtmekte fayda var. Fakat anında lansman garantisi vermiyor. Yine de bu kimliklerin oluşturulması, Elon Musk’ın diğer telekomünikasyon şirketleri için yalnızca bir altyapı sağlayıcısı olmanın ötesine geçmek istediğini açıkça ortaya koyuyor.