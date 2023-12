Elon Musk’ın yapay zekası Grok, X kullanıcılarına sunuldu

Milyarder iş insanı Elon Musk bugün sürpriz bir haberle karşımıza çıktı. Tecrübeli yönetici, sahibi olduğu xAI adlı yapay zeka şirketi tarafından geliştirilen sıra dışı yeni sohbet robotu olan Grok hizmetinin bugün itibariyle X Premium+ (eski adıyla Twitter Blue) abonelerine sunulmaya başlanıyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT ve Google imzalı Bard hizmetlerine karşı rekabet edecek yeni yapay zeka hizmeti, xAI’nin ilk ürünü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Tecrübeli iş insanı Elon Musk, OpenAI’nin geliştirdiği ChatGPT’nin bu yeni hizmet karşısında geride kalacağını ifade ediyor. Kasım ayının başında piyasaya duyurulan AI servisi, Grok-1 yapay zeka modeli desteğiyle çalışıyor.

Resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda “Herkes kemerlerini bağlasın” notuyla Grok’un bu hafta Amerika Birleşik Devletleri’ndeki X Premium+ abonelerinin erişimine açılacağı belirtiliyor.

ok buckle up everyone

access to @grok is now rolling out to Premium+ subscribers in the US over the next week. the longer you’ve been a subscriber, the sooner you can grok.

you can find Grok in the side menu on web, iOS, and Android (app must be up to date).

on iOS & Android,…

