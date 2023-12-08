Elon Musk’ın yapay zekası Grok, X kullanıcılarına sunuldu

Milyarder iş insanı Elon Musk bugün sürpriz bir haberle karşımıza çıktı. Tecrübeli yönetici, sahibi olduğu xAI adlı yapay zeka şirketi tarafından geliştirilen sıra dışı yeni sohbet robotu olan Grok hizmetinin bugün itibariyle X Premium+ (eski adıyla Twitter Blue) abonelerine sunulmaya başlanıyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT ve Google imzalı Bard hizmetlerine karşı rekabet edecek yeni yapay zeka hizmeti, xAI’nin ilk ürünü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Tecrübeli iş insanı Elon Musk, OpenAI’nin geliştirdiği ChatGPT’nin bu yeni hizmet karşısında geride kalacağını ifade ediyor. Kasım ayının başında piyasaya duyurulan AI servisi, Grok-1 yapay zeka modeli desteğiyle çalışıyor.

Grok, X Premium+ aboneleri tarafından kullanılabilecek

Resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda “Herkes kemerlerini bağlasın” notuyla Grok’un bu hafta Amerika Birleşik Devletleri’ndeki X Premium+ abonelerinin erişimine açılacağı belirtiliyor.

ok buckle up everyone access to @grok is now rolling out to Premium+ subscribers in the US over the next week. the longer you’ve been a subscriber, the sooner you can grok. you can find Grok in the side menu on web, iOS, and Android (app must be up to date). on iOS & Android,… — X (@X) December 7, 2023

Eski abonelerin daha öncelikli bir şekilde yararlanabileceği belirtilen hizmet, şu anda uygulamanın web, iOS ve Android sürümlerinde yer alan yan menüde bulunuyor. Fakat bu noktada Musk, kullanıcıların uygulamayı güncel tutmaları gerektiğini hatırlatıyor. Öte yandan iOS ve Android’de kolay erişim için bu hizmeti alt menünüze ekleyebileceğiniz belirtiliyor.

xAI, Grok’un lansmanı sırasında yeni yapay zeka hizmetinin özelliklerinden bahsetmişti. Açıklanan bilgilere göre AI aracı, gerçek zamanlı bilgilere erişim sağlama yeteneğine sahip olacak. Bununla birlitke kullanıcılar en güncel bilgilere anında erişebilecek. Fakat Grok’un rakiplerine göre en büyük farkı, Otostopçu’nun Galaksi Rehberi’nden esinlenen “asi bir çizgiye” sahip olacak. Sohbet robotu, mizahi bir yaklaşımla birlikte kullanıcılara cevap sağlayacak.

Şu anda X Premium+ abonelerine sunulan Grok, elbette ki yalnızca alaycı dili ile öne çıkmayacak. Bunun yanı sıra Elon Musk, hizmetin diğer yapay zeka sistemlerinin pek çoğu tarafından reddedilen karmaşık sorulara da yanıt verme yeteneğine sahip olduğunu vurguluyor.

X Premium+ abonelik hizmeti şu anda Türkiye’de aylık 300 TL ya da yüzde 12 avantajla yılda 3 bin 139,98 TL karşılığında erişilebiliyor. Gönderi düzenleme, reklamsız sosyal medya deneyimi, daha uzun gönderiler, video indirme, arka planda video oynatma ve gönderi yayınlayarak para kazanma gibi ayrıcalıklara sahip olan hizmette artık Grok’un erken erişim sürümüne de yer verilmeye başlanmış durumda.

Şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki X Premium+ kullanıcıları için hizmet vermeye başlayan Grok erken erişim sürümü, çok yakında küresel çapta ücretli aboneliğe sahip olan kullanıcıların erişimine açılabilir. Fakat şimdilik şirket bunun için bir tarih açıklamasında bulunmadı.