Sosyal medya paylaşımları yüzünden 37 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan son açıklamaya göre sosyal medyada konuya ilişkin çok sayıda provokatif paylaşım gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan kişilerin belirlendiğini açıkladı. ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ ve ‘Suç İşlemeye Tahrik’ suçlarından dolayı 62’si yurt dışında olmak üzere toplamda 261 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre X (eski adıyla Twitter) platformunda bugün sabah 06:00’ya kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili toplamda 18.647.269 paylaşım gerçekleştirildi.

Toplam 18.647.269 paylaşımın yüzde 66’sının isimli hesaplara ait olduğu söylenirken, kalan yüzde 34’ünün ise bot hesap olduğu belirtildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen koordineli çalışmalarla beraber 261 şüpheli hesap yöneticisinden 37’si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin de aranmaya devam edildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00’a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların yüzde 66’sının isimli Hesap, yüzde 34’ünün bot hesap olduğu tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. “