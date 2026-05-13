Playstation Plus Mayıs 2026 oyunları (Extra/Premium) açıklandı

Sony, 19 Mayıs'ta PS Plus Extra ve Premium kütüphanesine eklenecek olan toplam 8 yeni oyunu duyurdu.

Ayın öne çıkan yapımları arasında Star Wars Outlaws ve kütüphaneye geri dönen Red Dead Redemption 2 yer alıyor.

Deluxe abonelerine özel Klasikler kategorisine ise nostaljik bir dokunuşla Time Crisis oyunu dahil ediliyor.

Sony, 19 Mayıs tarihinde PS Plus Extra ve Premium kataloglarına eklenecek PS4 ve PS5 oyunlarının listesini duyurdu. Açıklanan tabloda toplamda 8 ilgi çekici oyun bulunuyor. Bunlardan 7 tanesi her iki abonelik seviyesi için de geçerliyken, kalan tek oyun ise yalnızca Premium planının klasik kataloğunda yer alacak.

Kataloğa geri dönen başlıca oyunlar arasında PS Plus Extra ve Premium kataloğuna tekrar eklenecek olan Red Dead Redemption 2 oyunu karşımıza çıkıyor. Diğer yeni eklemeler arasında Star Wars Outlaws ve Bramble: The Mountain King oyunları da bulunuyor.

Sony’den gelen açıklamaya göre 19 Mayıs tarihinden itibaren PS Plus Extra ve Premium kullanıcıları Star Wars Outlaws, Red Dead Redemption 2, Bramble: The Mountain King, The Thaumaturge, Flintlock: The Siege of Dawn, Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged ve Enotria: The Last Song Standard Edition oyunlarına ulaşacak.

PlayStation Plus Extra ve Premium Mayıs 2026 kataloğunda şu oyunlar yer alıyor:

Star Wars Outlaws | PS5

| PS5 Red Dead Redemption 2 | PS4

| PS4 Bramble: The Mountain King | PS5, PS4

| PS5, PS4 The Thaumaturge | PS5

| PS5 Flintlock: The Siege of Dawn | PS5

| PS5 Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged | PS5, PS4

| PS5, PS4 Enotria: The Last Song Standard Edition | PS5

Bununla birlikte PS Plus Premium abonelerine özel Klasikler kategorisine nostaljik bir dokunuşla şu oyun dahil ediliyor:

Time Crisis | PS5, PS4

Son olarak kullanıcılar ayrıca aylık PS Plus Essential oyunlarını da edinebilir. Mayıs listesinde EA FC 26 (PS4/PS5), Wuchang: Fallen Feathers ve Nine Sols yer alıyor.