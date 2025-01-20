Electronic Arts, Origin uygulamasının fişini çekiyor

Electronic Arts, 17 Nisan'da Origin uygulamasını tamamen kapatacağını doğruladı.

Şirket, oyunseverlerin artık Origin yerine EA App uygulamasını kullanmalarını tavsiye ediyor.

Electronic Arts'ın bu kararı, Microsoft'un 32 bit uygulamalara yönelik desteğini kısıtlamasından kaynaklanıyor.

2009 yılından bu yana pek çok Electronic Arts oyununda launcher olarak kullanılan Origin uygulaması artık teknoloji tarihinin tozlu rafları arasına karışmaya hazırlanıyor. EA bu yıl 17 Nisan tarihinde uygulamayı tamamen kapatacağını duyurdu. Oyuncuların mümkün olan en kısa sürede Origin’in yerine geçen EA App hizmetine geçmeleri gerekiyor.

Origin bir DRM denetleyicisi olmasının yanı sıra Steam gibi mağazalarla rekabet etmeyi, hatta birçok üçüncü taraf oyununa erişim sağlamayı da amaçlıyordu. Fakat bir süre sonra Electronic Arts bunun pek de işe yaramayacağını fark etti. Bunun üzerine üçüncü taraf oyunlara verdiği desteği azaltmaya ve kendi sürümlerine daha fazla odaklanmaya başladı.

Origin’in kapatılma kararı aslında pek fazla kimseyi şaşırtmadı. Zaten uygulama bir süredir fazla işlevsel değildi. Yerini EA App uygulamasına bırakan hizmetin böyle bir kararla oyunseverlerin karşısına çıkması zaten bekleniyordu.

EA, Origin uygulamasını neden kapatıyor?

Origin uygulaması 2022 yılının Ekim ayında Windows’ta güncelleme ya da aktif destek almayı durdurmuştu. Electronic Arts’a göre Origin’in kesin olarak fişini çekme kararı, Microsoft’un bir süre önce benimsediği duruşla ilgiliydi.

PC Gamer’a göre şirket, Windows 10 ve 11 işletim sistemlerinde 32 bit uygulamalara yönelik desteği sonlandırıyor. Bu da kaçınılmaz olarak eski uygulamayı yüklemenin artık mümkün olmayacağı anlamına geliyor.

Başlangıçtan itibaren 64 bit yazılım olarak oluşturulan EA App’te bu sorun yaşanmıyor. En son hizmet, önceki hizmetle pek çok benzerliğe sahip ve daha önce kayıtlı kullanıcılar tarafından yapılan tüm oyunların, DLC’lerin ve bulut kayıtlarının anında geçişini sağlıyor.

Bu noktada temel ayrım, farklı oyunları satın almak hala mümkün olsa da şu anda mevcut olan kataloğun tamamının Electronic Arts stüdyolarına ait olması olarak belirtiliyor. Microsoft’un kararı diğer bazı eski uygulamaları da etkileyerek, yapımcıları ve yayıncıları artık mevcut olmayan eski oyunların desteklenmesini biraz daha zorlaştırıyor.