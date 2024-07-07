İptal edilen üç GTA 5 DLC’si yıllar sonra ortaya çıktı

2013 yılında Rockstar Games etiketiyle piyasaya çıkan GTA 5 (Grand Theft Auto V) hala daha geniş kitleler tarafından zevkle oynanmaya devam edilen bir oyun olarak öne çıkıyor. Yıllardır yalnızca GTA Online için çeşitli etkinlik ve güncellemeler alan, fakat hiçbir zaman bir DLC genişletme paketiyle karşımıza çıkmayan oyun, heyecan uyandıran bir anekdotla dikkatleri üzerine çekti. GTA 5’in iptal edilen üç DLC’si seneler sonra ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre Rockstar Games ekibi heyecan uyandıran bir karar alarak GTA 5 için üç farklı DLC fikri geliştirdi. Bu DLC’lerin bir tanesinin oyunda yer alan Trevor karakteriyle ilgili olacağı, sevilen kahramanın bir “ajan” olarak karşımıza çıkacağı ifade edildi. Agent Trevor adlı DLC’nin yanı sıra diğer iki genişletme paketinin Zombie Apocalypse ve Alien Invasion adı altında geliştirildiği aktarıldı.

GTA 5 oyuncularının dikkatini çeken DLC paketleri ne yazık ki hiçbir zaman hayata geçmedi. Ortaya çıkan bilgilere göre Rockstar Games yönetimi çok geçmeden bu DLC’lerin fişini çekti ve bunlardan şimdiye kadar herhangi bir şekilde söz edilmedi. Ancak seneler sonra bu konu gündeme geldi. Eski bir Rockstar çalışanı konuya ilişkin önemli itiraflarda bulundu.

GTA Online yüzünden üç GTA 5 DLC’si rafa kaldırıldı

Rockstar Games’in eski kıdemli görüntü yönetmeni Joseph Rubino iptal edilen DLC paketleriyle ilgili sürpriz bir konuşma yaptı. Rubino’nun aktardığı bilgiler doğrultusunda şirket bir dönem Trevor karakterine odaklanan ve kahramanın gizli ajan olarak rol oynadığı bir genişletme paketi geliştirdiği ortaya çıktı.

Ancak şirket stratejik bir karar alarak bu fikirden vazgeçti. Bunun yerine ekipler, stüdyo adına büyük bir gelir kaynağı sağlayan GTA Online oyununa yöneldi. Dolayısıyla proje neredeyse başlamadan sona ermiş oldu. Rupino’nun bu konuda yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu proje için GTA Online’da kaldım ve ardından Steven Ogg’un (Trevor karakterinin seslendirmeni) çok önemli bir parçası olduğu bu DLC’ye katıldım. Sonrasında takımın bir kısmı yer değiştirdi ve ben de Red Dead Redemption 2’ye gittim. Esas olarak GTA Online çıktığında o kadar büyük bir para kazandırıyordu ve insanlar bundan o kadar keyif alıyordu ki bağımsız bir DLC’nin bunun üstesinden geleceğini iddia etmek zordu. Sanırım şimdi geriye dönüp baktığımda muhtemelen her ikisini de yapabileceğinizi söyleyebilirim. Ancak bu şirketin aldığı bir karardı.”

Elbette ki Agent Trevor, Zombie Apocalypse ve Alien Invasion şimdiye kadar iptal edilen tek GTA 5 DLC fikirleri olmadı. Şirketin son 10 yılda bu projelerle birlikte 10’dan fazla DLC’yi iptal ettiği biliniyor. Konuyla ilgili geçen yılın sonlarında ortaya çıkan bilgiler, Rockstar Games’in daha evvel aşağıdaki DLC projelerini de rafa kaldırdığını göstermişti:

SP Assassination Pack

SP Manhunt Pack

SP Norman Pack

Relationship Pack

Enterprise Pack

Agent Trevor

Prologue DLC

LibertyV DLC

Agent Trevor

Zombie Apocalypse

Alien Invasion

Peki ya sizler bu iptal edilen GTA 5 DLC fikirleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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