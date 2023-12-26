Son on yılda sekiz GTA 5 DCL’si iptal edildi

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 2013 yılında piyasaya çıkan Grand Theft Auto V (GTA 5) oyunu kısa sürede büyük bir ilgi toplamayı başardı. Açık dünya tabanlı aksiyon-macera oyunu Los Sanson ve Blaine County adlı kurgusal şehirlere ev sahipliği yaparak oyuncular için üç ana karakteri kontrol etme imkanı sunuyor. 190 milyondan fazla kopya satışına ulaşan oyun, çok yakında yerini serinin yerini oyununa bırakacak. GTA 6 için geri sayım başlarken, ortaya çıkan son bilgiler, Rocktar’ın son on yılda birçok GTA 5 DLC projesini iptal ettiğini gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan bilgilere göre GTA 5 oyunu için şu ana dek en az sekiz DLC paketi iptal edildi. Bunlardan bir tanesi oyuncuları serinin dördüncü oyununun geçtiği kurgusal şehir olan Liberty City’ye geri götürecek keyifli bir hikaye sunacaktı. Yıllar sonra aniden gündeme gelen bu haber, Rocktar Games’e yapılan bir hacker saldırısından sonra oyunun kaynak kodlarının sızdırılmasıyla birlikte tespit edildi.

İptal edilen GTA 5 DLC paketi Liberty City’de geçecekti

GTA 5’in kaynak kodlarında ortaya çıkan DLC’ler büyük bir dikkat yarattı. Şimdilik ne yazık ki bu içeriklerin neler sunmayı vaat ettiği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat yine de DLC’lerin isimlerinden bazı çıkarımlar yapmak mümkün. Örneğin aşağıdaki listede yer alan LibertyV DLC’si, oyuncuları GTA 4’ün ana haritası olan Liberty City’ye davet ediyor. New York’un Rockstar ekibi tarafından yeniden yorumlanmış bu versiyonu, maalesef tarihin tozlu raflarına gömülü GTA 5 DLC’leri arasında yer alıyor. İptal olan DLC’lerin adları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

SP Assassination Pack SP Manhunt Pack SP Norman Pack Relationship Pack Enterprise Pack Agent Trevor Prologue DLC LibertyV DLC

Yukarıda yer alan listede dikkat çeken isimlerden bir diğeri ise Prologue DLC’si oluyor. Bu DLC seçeneği muhtemelen oyundaki ana hikayeden önce Michael ya da Trevor’ın suç hayatına nasıl bulaştığına ilişkin bazı ayrıntılara ev sahipliği yapacaktı. Henüz konusu resmi olarak açıklanmasa da DLC, karakterlerden birinin gençlik yıllarında gerçekleştirdiği bir banka soygununa odaklanabilir.

Elbette ki söz konusu GTA 5 DLC paketlerinin ilerleyen süreçte yayınlanması maalesef pek de olası görünmüyor. Şirket şu anda serinin yeni oyunu olan GTA 6 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Rockstar ekibinin ise bu projelerden uzun bir zaman önce vazgeçtiği anlaşılıyor.