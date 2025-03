Efsane sosyal ağ Digg yıllar sonra geri dönüyor

Digg yıllar sonra yeniden açılıyor.

Haber paylaşım odaklı sosyal ağ büyük bir dönüşümle tekrar internet dünyasında dönüyor.

Yenilenen Digg, yapay zeka tabanlı bir moderasyonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bir döneme damgasını vuran sosyal medya platformu Digg geri dönüyor. Platformun kurucu ortağı Kevin Rose, 10 yıldan fazla bir süre sonra platformu satın almak ve yeniden başlatmak için Reddit’in kurucu ortağı Alexis Ohanian ile işbirliği yaptı.

Bu dikkat çekici hamle pek çok internet kullanıcısını şaşırttı. Bir zamanlar platformun rekabet ettiği Reddit, artık internetin vazgeçilmez sosyal ağlarından biri haline gelmiş durumda. 2025 yılı içerisinde geri döneceği söylenen platform, Reddit gibi platformların insan odaklı yaklaşımından farklı olarak moderasyon için büyük ölçüde yapay zekaya güvenmeyi planlıyor.

Digg nedir?

Digg yayıncıların ve kullanıcıların makalelere, videolara veya diğer içeriklere bağlantılar gönderdiği bir sosyal haber sitesi olarak hizmet veriyordu. 2004 yılında kurulan platform daha sonra kullanıcılara, gönderilere “olumlu” ya da “olumsuz” oy verme seçeneği sundu. İlerleyen süreçte internet sitelerinin Digg butonları yerleştirebilmesi ve kullanıcıların Digg’i ziyaret etmeden bile oy kullanabilmesi sağlandı.

Bir dönem internet dünyasında büyük tıklanma sayılarına ulaşan Digg’in saltanatı, beğenilmeyen bir yeniden tasarım, veri manipülasyonu ve Facebook/Twitter gibi diğer sosyal ağların yükselişi nedeniyle sona erdi. 2012 yılında platform parçalandı ve satıldı.

Sonraki aşamada Digg Reader adlı bir RSS toplayıcı uygulamasına dönüşen platform, The New York Times’ın haberine göre nihayet yıllar sonra yeniden aramıza dönüyor. Modern sosyal medya platformlarına uyum sağlayacak değişiklikler içerecek uygulama, kritik birçok değişiklikle yeniden internet dünyasına “merhaba” diyecek.

Kevin Rose’dan iddialı dönüş: Digg Reboot

Kevin Rose yakın zamanda Digg’in alan adını ve varlıklarını dijital medya şirketi Money Group’tan açıklanmayan bir bedel karşılığında satın aldı. Ohanian ile ortaklık kurarak platformun Reddit ile rekabet edebilecek şekilde yeniden inşası için çalışılıyor.

Şu anda 48 yaşında olan ve True Ventures’ta risk sermayedarı olarak çalışan Rose, “Bu fikri yeni gözlerle tekrar ele almak için harika bir zaman” dedi. Sosyal medyanın sıfır toplamlı bir oyun olması gerekmediğine inanan tecrübeli isim, “Kazanmak için Reddit’i çökertmeye ihtiyacımız yok” ifadesini kullandı.

Yenilenen Digg, True Ventures ve Seven Seven Six gibi yatırımcılar tarafından destekleniyor. Platformun yeniden inşası için bir düzineden az mühendis ve tasarımcıdan oluşan küçük bir ekip kuruldu. CEO olarak uzun süredir Rose ile birlikte çalışan Justin Mezzell koltuğa oturdu. Rose’un yönetim kuruluna başkanlık edeceği belirtildi, Ohanian ise yönetim kurulu üyesi olarak projenin arkasında yer alacak.

Yenilenen Digg yapay zeka tabanlı moderasyon sunacak

Reddit’in insan moderatörlere olan bağımlılığının aksine, yeni Digg büyük ölçüde yapay zekaya dayanacak. Rose, moderasyonun büyük bir kısmının “temizlik işi” olduğunu; spam ile mücadele etmek, bariz ihlalleri incelemek ve küçük anlaşmazlıkları çözmek olduğunu savunuyor.

“Moderatörlerin ve topluluk yöneticilerinin temizlik işlerini nasıl ortadan kaldırabiliriz?” diye soran Rose, “Onların her gün yaptığı işi bir tür ‘atmosfer, kültür ve topluluk yönetmeni’ haline nasıl getirebiliriz?” ifadelerini kullandı.

Yeni Digg içerikleri sıralamak, kararlar almak ve operasyonları kolaylaştırmak için yapay zekayı kullanacak. Fakat yapay zekanın aşırılıkları ve halüsinasyonları ile nasıl mücadele edileceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Son olarak Digg’in internet sitesinin tekrar yayında olduğunu hatırlatalım. Erken erişim sağlamak için platforma e-postanızla kayıt olabilirsiniz.