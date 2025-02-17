Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    Instagram ‘beğenmeme’ butonu getiriyor: Kötü yorumlar için yeni dönem

    Instagram platformu çok yakında kullanıcılara 'beğenmeme' (dislike) butonu sunacak. Yeni düğmenin test edildiği açıklandı.
    Instagram 'dislike' düğmesi
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Instagram'a çok yakında 'beğenmeme' düğmesi eklenecek.
    • Instagram başkanı Adam Mosseri, yeni butonun test aşamasında olduğunu söyledi.
    • Merakla beklenen yeni özellik, platformdaki olumsuz yorumları yumuşatmaya yardımcı olacak.

    Popüler sosyal medya platformu Instagram, istenmeyen yorumlar sorununa çözüm olarak “beğenememe” butonunu kullanıcılara getiriyor. Kullanıcılar bu sayede beğenmedikleri içeriklere karşı yorumlarını gizlice ifade etme imkanına sahip olabilecek.

    Yorumların yanına yerleştirilen özel bir buton aracılığıyla kullanıcılar olumsuz görüşlerini iletme şansı elde edecek. Instagram CEO’su Adam Mosseri, bu noktada asıl hedefin yorum kısmındaki deneyimi iyileştirmek olduğunu vurguluyor.

    Instagram, yorumların görüntülenmesini optimize etmek için bu özel geri bildirimlerin nasıl kullanılacağını dikkatlice inceliyor. Olumsuz işaretlenen yorumlar listenin en altına taşınabiliyor. Bu sayede daha yapıcı bir tartışma ortamı teşvik edilmek isteniyor.

    Instagram olumsuz yorumları yumuşatmaya odaklanıyor

    Günümüzde sosyal medya platformları uzun zamandır benzer bir sorunla boğuşuyor. Platformlar ifade özgürlüğü ile keyifli bir çevrimiçi ortam sağlama gerekliliğini dengelemeye çalışıyor. Birçok platform sansürden uzak durarak olumsuz yorumları yumuşatmanın çeşitli yöntemlerini araştırıyor.

    Geleneksel “beğenmeme” butonları bazen kötüye kullanılıyor. Bu da ne yazık ki insanların birbirine düşman olmasına ve farklı görüşlerin susturulmasına neden oluyor. Instagram’ın gizlilik tabanlı yeni seçeneğinin ise bu soruna alternatif bir yaklaşım sunacağı anlaşılıyor.

    Instagram

    Instagram ‘beğenmeme’ düğmesini test ediyor

    Şu anda test edilen yeni özelliğin ne zaman kararlı sürüme geleceği şimdilik bilinmiyor. Bunun için öncelikle sistemin gerçekten de uygunsuz yorumları tespit edebilme yeteneğini ispatlaması bekleniyor. Kullanıcıların bu butonun nasıl çalıştığını tam olarak anlamış olmaları ve bunu doğru kullanmaları gerekiyor.

    Bununla alakalı önemli bir başka husus ise bu değişiklik sayesinde Instagram’daki yorum ortamının gerçek anlamda iyileştirilmesi olacak. Elbette şu an için bunun gerçeğe dönüşmesi ancak zaman ve kullanıcı geri bildirimleriyle mümkün hale gelecek.

    Bluesky nedir, nasıl kullanılır? X (Twitter) alternatifi olabilir mi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Bluesky nedir, nasıl kullanılır? X (Twitter) alternatifi olabilir mi?

    Testin başarılı olması durumunda bu yenilik platformun kalıcı bir özelliği haline gelebilir. Hatta belki de gelecekte diğer sosyal platformlarının yorum denetleme stratejilerini bile etkileyebilir.

    Çok yakında genel kullanıma açılması beklenen yeni özellik, daha olumlu bir kullanıcı deneyimine kapı aralayabilir. Olumsuz yorumların azaltılması platformda daha barışçıl bir etkileşim getirebilir.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.