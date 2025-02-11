WhatsApp profilinize sosyal medya bağlantılarınızı eklemek mümkün oluyor

WhatsApp yakında profilinize başka sosyal medya platformlarındaki hesaplarınızın bağlantılarını eklemenize imkan tanıyacak.

WABetaInfo'ya göre platform şu anda Instagram bağlantınızı profilinize eklemeyi test ediyor.

Yakında Facebook gibi diğer platformların da bu özellikten yararlanması bekleniyor.

Şu anda WhatsApp Beta kullanıcılarıyla sınırlı tutulan test aşamasının yakında kararlı sürümde herkese açılacağı tahmin ediliyor.

WhatsApp uygulaması, kullanıcıların sosyal medya profillerine ait bağlantıları doğrudan hesaplarına eklemelerine olanak tanıyacak yeni bir özellik geliştiriyor. Merakla beklenen yeni özellik, TestFlight programı tarafından kullanıma sunulan iOS uygulamasının 25.3.10.72 Beta sürümünde keşfedildi.

Bu dikkat çekici yenilik, kişiler arasındaki bağlantıları kolaylaştırmayı ve kullanıcıların WhatsApp ekosistemi içindeki dijital varlığını genişletmeyi amaçlıyor. WhatsApp bu adımla birlikte platformdaki kullanıcı profillerini daha dinamik ve bilgilendirici hale getirmeye çalışıyor.

WhatsApp hesabınıza yakında Instagram profilinizi ekleyebileceksiniz

WABetaInfo’nun aktardığı detaylara göre sosyal medya profillerine bağlantıların eklenmesiyle kullanıcılar sosyal medya profillerini daha rahat bir şekilde paylaşabilecek. Aynı zamanda arkadaşları, aileleri ve sevdiklerinin onları diğer platformlarda kolayca bulabilmelerine imkan tanınacak.

Merakla beklenen bu özellik, WhatsApp’ı network kurmak ve çalışmalarını tanıtmak için kullanan içerik üreticilerine de yardımcı olabilir. Şu anda bu işlev hala test aşamasında. Fakat gelecekteki bir güncellemede tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor. Özelliğin kullanıma sunulmasıyla beraber kullanıcıların WhatsApp ayarlarından doğrudan sosyal medya profillerine bağlantılar eklemelerine olanak tanınacak.

Güvenlik için kimlik doğrulama adımı eklenebilir

Bu özellik aslında bir süredir WhatsApp işletme hesapları için zaten mevcut. Fakat farklı bir şekilde, şirketlerin bir sosyal profili bağlamadan önce hesabın sahipliğini kanıtlamak için bir kimlik doğrulama sürecinden geçmesi gerekiyor. Normal kullanıcılar için bu gereklilik henüz uygulanmadığından, doğrulama yapılmadan bağlantıların manuel olarak eklenmesine izin verilebilir.

Ancak WhatsApp sahte profiller veya yanıltıcı bilgiler gibi sorunların önüne geçmek için resmi lansmandan önce bir kimlik doğrulama adımı ekleyebilir. Böylelikle kullanıcılar sosyal medya profillerini paylaşırken daha güvenli bir deneyime sahip olabilir.

Bu işlevselliğin tamamen isteğe bağlı olacağını belirtmekte fayda var. Sosyal medya profillerini görüntülemek istemeyenler hiçbir bağlantı eklemeyebilirler. Ayrıca uygulamanın gizlilik ayarlarından bilgilerin görünürlüğü kontrol edilebiliyor. Şimdilik bu özelliği destekleyen tek sosyal ağ Instagram olsa da, WhatsApp’ın gelecekte bu entegrasyonu diğer platformlara da genişletmesi ihtimali bulunuyor.

WhatsApp uygulaması son dönemlerde birçok ilgi çekici yenilik üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlar, Google Mesajlar ile WhatsApp arasında entegrasyon desteği getirileceğine işaret etmişti. Ayrıca WhatsApp’ın kanal aramalarını kolaylaştıracağı bir işlev ortaya çıkmıştı. Son olarak platformun Durumlara müzik ekleme özelliğini test ettiğini de ekleyelim.