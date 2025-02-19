Instagram DM yeni özellikler alıyor: Otomatik çeviri, müzik paylaşma ve daha fazlası

Instagram özel mesajlarınızı daha da zenginleştirecek önemli bir adım attı.

Instagram DM için ilgi çekici birçok yenilik sunuldu.

Platforma gelen yenilikler arasında otomatik mesaj çevirisi, müzik paylaşma ve zamanlama gibi işlevler karşımıza çıkıyor.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, doğrudan mesajlar (DM) aracılığıyla etkileşim deneyimini iyileştirmek için çeşitli yeni özellikler sunuyor. Kullanıcılarla buluşan ilgi çekici yenilikler, özellikle de farklı zaman dilimlerindeki ya da dillerdeki kişiler arasında iletişimi daha da kolay bir hale getiriyor.

Bugünden itibaren Instagram kullanıcıları artık mesajları planlayabilecek, konuşmaları çevirebilecek, sohbette doğrudan müzik paylaşabilecek, önemli mesajları sabitleyebilecek ve hatta QR koduyla arkadaşlarını gruplara davet edebilecek. İşte platforma gelen yeni özellikler ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Instagram DM için gelen tüm yenilikler

2025 yılında daha kaliteli bir özel mesaj deneyimi ortaya koymayı planlayan Instagram, WhatsApp’ı kıskandıracak ilgi çekici birçok yenilik ile karşımıza çıktı. Instagram’dan gelen bilgilere göre platformun kullanıcılarla buluşacağı bu özellikler şunlar olacak:

Mesaj çeviri özelliği

Instagram DM için gelen yeni mesaj çeviri özelliğiyle birlikte artık dünyanın her yerinden arkadaşlarınız ve ailenizle dil engeli yaşamadan iletişim kurabilirsiniz. Başka bir dilde mesaj aldığınızda, mesaja basıp “Çevir” seçeneğini seçmeniz yeterli olacak.

Instagram, mesajı hızla çevirecek ve farklı milletlerden insanlarla daha akıcı bir mesaj alışverişine olanak tanıyacak. Bu özellik, yurtdışındaki arkadaşlarıyla sık sık sohbet edenler için ideal olup, gençlerin iletişimini izleme konusunun giderek daha da önemli hale geldiğini ortaya koyuyor.

Sohbetten çıkmadan favori şarkılarınızı paylaşma

Artık kullanıcılar sohbetten çıkmadan, sevdikleri şarkıları doğrudan DM’den paylaşabilecek. Çıkartmalar bölümünü açtığınızda, “Müzik” seçeneğini seçmeniz ve Instagram ses kütüphanesinde herhangi bir şarkıyı aramanız yeterli olacak.

Yüklendiğinde şarkının 30 saniyelik önizlemesi paylaşılacak. Böylece harici bağlantılara ihtiyaç duyulmadan anında paylaşılan bir dinleme deneyimi yaratılacak.

Mesaj zamanlama özelliği

Yeni güncellemeyle beraber mesajlarınızı manuel olarak gönderme derdinden kurtularak, doğru zamanda otomatik olarak gönderilmelerini sağlayabilirsiniz. İster gece 12:01’de bir arkadaşınızı ilk tebrik eden kişi olmak isteyin, ister bir çalışma arkadaşınıza önemli bir randevuyu hatırlatmanız gereksin, mesaj planlamak bu mesajları ideal zamanda, pratik bir şekilde göndermenizi sağlayacak.

Zamanlama özelliğinden yararlanmak için öncelikli olarak mesajınızı yazmanız ve “gönder” butonuna basmanız, ardından da istediğiniz saat ve tarihi seçmeniz yeterli olacak.

Önemli mesajları en üste sabitleme

Yeni sabit mesaj işleviyle artık belirli önemli mesajların konuşmanın en üstünde görünür kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik, önemli bilgilerinizi vurgulamak için kullanışlı olacak.

İster 1:1 görüşmelerde ister gruplarda olsun, sohbet başına en fazla üç mesajı sabitleyebilirsiniz. Böylece en alakalı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Davetler için QR kod oluşturma

Instagram DM gruplara yeni üye eklemeyi kolaylaştırmak için artık her grup için benzersiz bir QR kodu oluşturma olanağı sunuyor.

Artık her kişiyi manuel olarak eklemek yerine QR kodunu arkadaşlarınızla paylaşarak onların da doğrudan gruba katılmasını sağlayabilir, grup yönetimini çok daha pratik hale getirebilirsiniz. Bu yenilik, örneğin etkinlikler ya da çalışma toplantıları için oldukça faydalı olabilir.

Instagram’ın ayrıca “beğenmeme” özelliğini test etmeyeyakın zaman önce başladı. Platform artık kötü yorumlar için yepyeni bir dönem başlatmayı planlıyor.