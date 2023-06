EA Sports, Nike’ın NFT platformu ile anlaştı

NFT dünyası son dönemlerde ne yazık ki eski önemini kaybetti. OpenSea ve Rarible gibi platformlar ile birlikte hızlı bir yükselişe geçen blockchain tabanlı teknoloji, birkaç yıldır düşüş trendine girse de, bu durum bazı büyük şirketlerin NFT alanına hala daha yatırım yapmasına engel olmuyor. FIFA 23 ve Madden NFL 23 gibi popüler video oyunlarını bünyesinde barındıran dünyaca ünlü oyun devi EA Sports, Nike tarafından oluşturulan NFT platformuyla yeni bir ortaklığa imza attı.

EA Sports FC ve Madden NFL gibi markaları şu anda elinde taşıyan EA Sports ekibi, Nike tarafından yaratılan .Swoosh Web3 adlı NFT platformu ile anlaşma sağladı. Bu anlaşmayla birlikte şirket, geliştirmiş olduğu popüler oyunlara bu platformla beraber entegrasyon kurmayı vaat ediyor. Şirketin tam olarak bu konudaki planları maalesef ki bilinmiyor. Ancak ilerleyen haftalarda konuya ilişkin daha somut örneklerle karşılaşacağımız tahmin edilmekte.

Nike, EA Sports’un .SWOOSH platformu aracılığıyla NFT pazarına girişini şu şekilde yorumladı: “Nike’ın EA Sports ile olan yeni ortaklığı, yeni sürükleyici deneyimler oluşturmaya ve EA Sports ekosisteminde tamamen yeni özelleştirme düzeylerinin kilidini açmaya çalışacak.” Electronic Arts ekibi ise gelecekteki oyunların, oyuncuların ve tüketicilerin kendilerini ifade etmelerine izin verecek “benzersiz yollar” sunacağını vaat ediyor.

EA Sports ve .Swoosh ortaklığının duyurusunda ne yazık ki geliştirici şirketin bu öğeleri nasıl kullanacağına dair herhangi bir ayrıntı verilmedi. Hatta NFT’lerin varlığından ya da ne şekilde şekilleneceğine ilişkin de bir detay paylaşılmadı. Ancak yine de .Swoosh’un bu pazardaki güçlü varlığı ve dijital koleksiyonlar konusunda uzman bir platform olduğu gerçeği göz önüne alındığında, iki şirketin blockchain teknolojisinden son derece verimli bir şekilde yararlanacağı tahmin ediliyor.

What’s In The Game? Only time will tell…@EASPORTS x .SWOOSH 🎮⚽️🏈🏆 pic.twitter.com/AXgidKX7rd

— .SWOOSH (@dotSWOOSH) June 1, 2023