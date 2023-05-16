EA Sports FC 24 çıkış tarihi sızdırıldı

Dünyaca ünlü oyun devi Electronic Arts, FIFA ile yıllardır devam etmekte olan anlaşmasını geçtiğimiz yıllarda sonlandırdı. Geçen yıl piyasaya çıkan FIFA 23 oyunu, ikilinin ortaklığında gerçekleşen son proje olarak karşımıza çıktı. FIFA’nın bundan sonraki süreçte kendi başına yoluna devam edip EA’dan ayrı bir şekilde futbol oyunu geliştirmeye odaklanacağı bilinirken; Electronic Arts’ın bu konudaki çalışmaları ise uzun bir süre önce zaten başlamıştı.

Electronic Arts geçtiğimiz ay FIFA’nın yerini alacak EA Sports FC’nin logosunu ve ilk ayrıntılarını hayranları ile paylaşmıştı. Oyun için geri sayım başlarken, merakla beklenen çıkış tarihi ile ilgili ise şimdilik herhangi bir bilgi verilmedi. Fakat ortaya çıkan son iddialar, heyecan uyandıran oyunun çıkış tarihini gözler önüne seriyor. İşte detaylar…

EA Sports FC 24 ne zaman çıkacak?

Insider Gaming tarafından aktarılan bilgilere göre EA Sports FC 24 çıkış tarihi Temmuz ayında gerçekleşecek. Ekip tam tarihin değişkenlik gösterebileceğini vurgularken, muhtemelen beklenen sunumun 12 ya da 13 Temmuz tarihlerinde yapılacağına işaret ediyor.

Milyonlarca oyuncunun merakla beklediği resmi duyuruda şirketin FIFA ile yollarını ayırmasının ardından oyuncuların oyun hakkında bilmek istediği tüm detaylara yer verilecek. Aynı zamanda ön sipariş tarihleri gibi önemli unsurlar da yine bu duyuruda paylaşılacak. EA’nın yakın tarihlerde konuya ilişkin bir açıklama yapacağı tahmin ediliyor.

Kısa bir süre önce Electronic Arts, EA Sports FC 24 oyununun, serideki önceki oyunlara uygun bir şekilde Ağustos ya da Ekim ayları arasında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bugün ortaya çıkan sızıntı Temmuz ayına işaret etse de henüz şirketten kesin bir tarih gelmedi.

FIFA 23, serinin en başarılı oyunu oldu

Electronic Arts dün gerçekleştirdiği bir konferans etkinliğinde, yalnızca altı ay gibi kısa bir süre içerisinde FIFA 23’ün lansmanından bu yana oyunun, FIFA 22’nin satışlarını geçtiğini ve serideki en başarılı oyun olduğunu açıkladı.

EA, geçen yıl markanın lisansının bozulmasının ardından klasik FIFA’nın yerini alacak yeni futbol oyunu EA Sports FC’nin lansmanı için hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Yaratılan bu yeni marka, video oyun endüstrisindeki en önemli markalardan birini oluşturna FIFA ile otuz yıllık ortaklığın sona ermesinden sonra geliyor.

EA Sports FC Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Nick Wlodyka yeni oyunla ilgili olarak şunları paylaşıyor: “EA Sports FC hikayesi burada başlıyor. Küresel futbol topluluğunu birleştiren deneyimler yaratarak 30 yıllık liderlik ve tarih üzerine inşa ediyoruz ve onları taraftarların öncelikli olduğu bir geleceğe taşımaya devam ediyoruz.”