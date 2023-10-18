EA Sports FC 24’ten Xbox konsollarda can sıkan hata

EA Sports’un FIFA ile olan 30 yıllık ortaklığının sona ermesi sonucunda piyasaya sürdüğü yeni futbol oyunu EA Sports FC 24, Xbox konsollarda can sıkıcı bir probleme ev sahipliği yapıyor. Son günlerde pek çok Xbox kullanıcısı, çevrimiçi maçlar sırasında bağlantı sorunları ile karşılaştığını internette paylaşmıştı. Xbox’tan iddialara ilişkin resmi bir doğrulama geldi.

Yalnızca Xbox konsollarda meydana gelen bu can sıkan problem, rekabetçi bir maç ararken müsabakanın başlamasını bile engelleyen bir hata mesajını kapsıyor. EA Sports FC 24’te görülen bu sorunla alakalı Xbox’tan resmi açıklama geldi. Şirket, hatanın çözümüne ilişkin çalıştıklarını duyurdu.

EA Sports FC 24 için yeni Xbox güncellemesi sunulacak

EA Sports’un resmi X hesabı (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı bilgilere göre şirket, Xbox’ta görülen hatayı kabul ediyor. Şirketin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde oluyor: “Microsoft platformlarındaki oyuncuların çevrimiçi modlarda maç başlatmaya çalışırken hata mesajları aldığına dair raporları araştırıyoruz ve mevcut olduğunda bu başlıkta bir güncelleme sunacağız.”

We are investigating reports of players on Microsoft platforms receiving error messages when attempting to start matches in online modes, and will provide an update in this thread when available. — EA SPORTS FC Direct Communication (@EASFCDirect) October 18, 2023

Yapılan açıklamaya rağmen ne yazık ki şimdilik EA Sports FC 24 oyununun Xbox sürümü için herhangi bir düzeltme güncellemesi yayınlanmadı. Öte yandan şirket, problemin ne zaman giderileceğine ilişkin de bir tarih vermedi. Oyuna gelen en son güncellemede stüdyo, Ultimate Team modunda hatalı oyuncu sayısı veren Join The Club III paketi ile ilgili bazı sorunları çözüme kavuşturmuştu. Şimdi benzer bir çözümün söz konusu problem için de getirilmesi bekleniyor.

EA Sports FC 24’te karşılaşılan bu hata, oyuncuların kazanma ve kaybetme istatistiklerini de etkiliyor. Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı, çevrimiçi bir maça bağlanamadıkları zaman müsabakadan mağlup ayrıldıklarını belirtiyor.

Geri bildirimlere göre bu hata, şu anda Ultimate Team modunda görülmüyor. EA Sports FC 24’ün en popüler modlarından biri olan Ultimate Team’de Xbox kullanıcıları herhangi bir hatayla karşılaşmadan maç eşleşmesi gerçekleştirebiliyor.

29 Eylül tarihinde piyasaya çıkan EA Sports FC 24, Xbox konsollarda meydana gelen can sıkıcı hatanın yanı sıra genel olarak dünya çapında oldukça pozitif yorumlarla karşılandı. Pek çok hayran, FIFA ile olan ayrılığın yeni seriyi kötü etkileyeceğini öne sürüyordu. Fakat oyunun raflara gelmesiyle birlikte bu endişe ortadan kalkmış gibi görünüyor.

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