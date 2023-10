EA Sports FC 24’ten Xbox konsollarda can sıkan hata

EA Sports’un FIFA ile olan 30 yıllık ortaklığının sona ermesi sonucunda piyasaya sürdüğü yeni futbol oyunu EA Sports FC 24, Xbox konsollarda can sıkıcı bir probleme ev sahipliği yapıyor. Son günlerde pek çok Xbox kullanıcısı, çevrimiçi maçlar sırasında bağlantı sorunları ile karşılaştığını internette paylaşmıştı. Xbox’tan iddialara ilişkin resmi bir doğrulama geldi.

Yalnızca Xbox konsollarda meydana gelen bu can sıkan problem, rekabetçi bir maç ararken müsabakanın başlamasını bile engelleyen bir hata mesajını kapsıyor. EA Sports FC 24’te görülen bu sorunla alakalı Xbox’tan resmi açıklama geldi. Şirket, hatanın çözümüne ilişkin çalıştıklarını duyurdu.

EA Sports’un resmi X hesabı (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı bilgilere göre şirket, Xbox’ta görülen hatayı kabul ediyor. Şirketin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde oluyor: “Microsoft platformlarındaki oyuncuların çevrimiçi modlarda maç başlatmaya çalışırken hata mesajları aldığına dair raporları araştırıyoruz ve mevcut olduğunda bu başlıkta bir güncelleme sunacağız.”

We are investigating reports of players on Microsoft platforms receiving error messages when attempting to start matches in online modes, and will provide an update in this thread when available.

