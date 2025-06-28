Pekin dünyanın ilk robot futbol maçına ev sahipliği yapıyor

Dünyanın ilk robot futbol ligi The RoBoLeague World Robot Soccer League için final heyecanı başladı.

Otonom robotların toplam 20 dakikalık müsabakaları 3x3 formatta oynanıyor.

İnsansı robotların profesyonel futbolcularla rekabet edecek ölçüde performans ortaya koyduğu söyleniyor.

Çin’in başkenti bugün benzersiz bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak. The RoBoLeague World Robot Soccer League (Dünya Robot Futbol Ligi) finali için geri sayım başladı. Otonom insansı robotlardan oluşan dört Çin takımı, tüm kararların insan müdahalesi olmadan yapay zeka tarafından verildiği ilk 3×3 maçında yarışacak.

New York Post’un haberine göre maçlar iki 10 dakikalık yarıdan oluşuyor. Robotlar, futbol taktiklerine uyarlanmış modifiye edilmiş bir AlphaZero algoritması kullanıyor. Bu da onların paslar ve şutlar hakkında kendi başlarına karar vermelerini sağlıyor. Enerji tasarruflu servolar 90 dakikaya kadar otonom çalışma sergiliyor. Modüler tasarım, hasarlı uzuvların hızla değiştirilmesine olanak tanıyor.

Her robot futbolcu, saniyede 120 karelik bir işleme frekansına sahip çok bantlı kameralar ve 50 bin saatlik oyun senaryoları üzerinde eğitilmiş YOLOv7 sinir ağlarına dayalı bir bilgisayar görüş sistemi ile donatılıyor. Bu da makinelerin topu 20 metre mesafeden yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla tanımasını, kalenin konumunu ve sahanın sınırlarını belirlemesini sağlıyor. Ayrıca dahili jiroskoplar ve ivmeölçerler, 2 m/s’ye kadar bir hızda stabilite sunuyor.

İnsansı robotlar profesyonel futbolcularla rekabet edecek seviyede

Bağımsız uzmanlar tarafından yapılan ölçümler, bir yıllık eğitimden sonra makinelerin oyun durumlarını yüzde 40 daha doğru bir şekilde tanımayı öğrendiğini ve tepki hızlarının üç kat arttığını gösteriyor. Artık yapay zeka bir pası profesyonel bir futbolcudan daha hızlı “düşünebiliyor”.

Organizatör Dou Jing, bunun Çin’de tamamen otonom insansıların katıldığı ilk maç olduğunu, aynı zamanda dayanıklılık ve çeviklik sınırlarının test edileceğini söyledi.

Booster Robotics temsilcisi Cheng Hao ise şunları aktardı: “Organizatörler robotların daha karmaşık oyun görevlerini yerine getirebilmesi için teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor.“