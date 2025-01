EA, 25. yıldönümü şerefine The Sims 1-2’yi yeniden yayınlayacak

Electronic Arts, The Sims serisinin 25. yıldönümüne ilişkin önemli sürprizler hazırlıyor.

Şirket, klasik The Sims 1-2 oyunlarının yenilenmiş versiyonlarını yayınlayacak.

İddialara göre Ocak ayı sonuna kadar bu iki oyun tüm DLC paketleriyle birlikte piyasaya çıkacak.

Electronic Arts (EA) popüler The Sims serisinin 25. yıldönümüne özel büyük bir sürprizle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyun şirketi bu hafta The Sims 1 ve The Sims 2’yi yeniden yayınlamayı planlıyor. Her iki oyunun da Ocak ayı sonuna kadar yayıncı tarafından resmi olarak duyurulacağı ve oyunseverlerle buluşacağı ifade ediliyor.

Sırasıyla 2000 ve 2004 yıllarında piyasaya çıkan The Sims 1 ve 2, oyun tarihinin en ikonik yapımları arasında kabul ediliyor. Dönemine göre son derece yenilikçi özelliklere ev sahipliği yapan oyunlar, özellikle de simülasyon türünün popülerliğini artırmak konusunda ciddi bir etki gösterdi. EA şimdi bu iki oyunu tekrardan hayranlarıyla buluşturmak istiyor.

The Sims 1-2 yenilenmiş sürümleriyle geri dönüyor

The Sims’in resmi X hesabı üzerinden paylaşılan videoda, serinin 25. yaşını kutlamak için özel etkinlikleri gösteren kısa bir video yayınlandı. 27-31 Ocak tarihleri arasında “Nostalgia Now” etkinliğini karşımıza çıkaracak EA, muhtemelen burada oyunun nostaljik sürümlerinin yenilenmiş versiyonlarını sunmayı planladıklarına ilişkin gönderme yapıyor.

Sevilen oyun serisi, “BRB” başlıklı bir mesajla karşımıza çıkarak, The Sims 2’deki aksiyon menüsünün yer aldığı bir animasyonu bizlere sunuyor. Bunun yanı sıra ayrıca serinin ikonik estetik tarzını gösteren renkli arka plan da dikkatlerden kaçmıyor.

EA henüz The Sims 1-2 için yenilenmiş bir sürüm hazırlayıp hazırlamadığını resmi olarak doğrulamadı. Fakat yine de bu iddiaların doğru olduğunu fark edersek, eski oyunları daha modern cihazlarda çalıştırırken çeşitli hatalarla karşılaşan sadık The Sims hayranları için sevindirici bir gelişme olacak gibi görünüyor.

The Sims 1 ve The Sims 2’nin yeniden piyasaya sürülmesiyle oyunların Windows 10 ve 11’e yüklenmesi daha kolay olacak. Söylentilere göre oyunlar aynı zamanda tüm genişletme paketlerini de beraberinde getirecek. Fakat bunun lisanslı DLC’leri içerip içermeyeceği henüz belli değil. Yani daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse H&M Fashion Stuff ve IKEA Home Stuff gibi özel DLC’lerin yeni sürümlerle gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Popüler kültürde önemli bir yer edinen The Sims serisi simülasyon türünü ana akıma taşıyarak adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Bununla birlikte serinin, kadınların daha fazla video oyunlarına ilgi görmesine yardımcı olduğunu söylemek de muhtemelen yanlış olmayacak.