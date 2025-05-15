Huawei Pura 80 Ultra sıra dışı kamera yetenekleri sunacak

Amiral gemisi Huawei Pura 80 Ultra, LOFIC teknolojisine dayalı bir ana kamerayla karşımıza çıkacak.

Üst düzey özellikler sunacak cihaz, genel görüntü kalitesinden hiçbir ödün vermeden, sahnenin hem en parlak hem de en karanlık alanlarında yüksek kaliteli görüntüler yakalayabilecek.

Cihazın 50 MP 1 inçlik ana kameraya ve 50 MP 1/1.3 inçlik periskop sensöre sahip olacağı belirtiliyor.

Amiral gemisi donanımıyla öne çıkması beklenen Huawei Pura 80 Ultra ile ilgili ortaya çıkan son raporlar, teknoloji Çinli teknoloji devinin mobil fotoğrafçılık alanında yenilikler sunmaya hazır olduğunu gözler önüne seriyor. Cihazın iddialı kamera özelliklerine ev sahipliği yapacağı aktarılıyor.

Huawei Pura 80 serisi akıllı telefon ailesinin sıra dışı fotoğrafçılık teknolojilerine sahip olacağı vurgulanıyor. Özellikle de ortaya çıkan ilk ön izlemeler, serinin en güçlü seçeneği olacak “Ultra” versiyonunun, onu piyasadaki en güçlü kameraya sahip akıllı telefonlardan biri konumuna getirebilecek oldukça yenilikçi bir gövde ve yeni lens teknolojileriyle donatılabileceğine işaret ediyor.

Huawei Pura 80 Ultra, LOFIC kamerayla gelecek

Geçtiğimiz aylarda kamera özellikleri ile karşımıza çıkan Pura 80 Ultra, Digital Chat Station’ın son iddialarına göre LOFIC teknolojisine dayalı ev yapımı bir ana kamera kullanacak. Ayrıca aynı kaynak, tüketici pazarındaki en büyük periskop sensörünün varlığını da öne sürüyor.

Ortaya çıkan raporlara göre Çinli teknoloji devi Huawei, yeni nesil amiral gemisi modelleri için gerekli parçaları seri üretmeye başlamış durumda. Merakla beklenen performans canavarı telefonların çok yakında duyurulacağı tahmin ediliyor.

LOFIC teknolojisi ne işe yarıyor?

Bu işlevsel teknoloji, “Lateral Overflow Integration Capacitor”ın kısaltması olan LOFIC olarak tanımlanıyor. Söz konusu sistem çoğunlukla CMOS sensörlerde görüntünün yüksek dinamik aralığını iyileştirmek için kullanılıyor.

Teknolojinin çalışma prensibi, yoğun ışığa maruz kalma sonucu oluşan fazla yükün ek bir kondansatörün içine akmasına olanak sağlamaktan ibaret. Bu işlem piksel doygunluğunu önlüyor ve sonuç olarak dinamik aralığı artırıyor.

LOFIC sayesinde cihaz, genel görüntü kalitesinden ödün vermeden, sahnenin hem en parlak hem de en karanlık alanlarında yüksek kaliteli görüntüler yakalayabiliyor.

Pura 80 Ultra’nın kamera özellikleri belli oldu

Çok yakında duyurulması beklenen Huawei Pura 80 Ultra için LOFIC teknolojisine sahip 50 MP 1 inçlik ana sensörden söz ediliyor. Aynı seri için yeni bir 50 MP 1/1.3 inçlik periskop sensörünün geleceği vurgulanıyor.

Öte yandan çeşitli kaynaklar, Huawei’nin Pura 80’in bir sonraki üst düzey varyantında bulunabilecek iki büyük sensör üzerinde çalıştığını öne sürüyor. Başka bir kaynak, Pura 80 Pro Plus’ın da şirketin kendi birincil sensörünü kullanacağını öne süren bir yorumda bulundu.

Huawei’nin henüz bu detayların hiçbirini resmi olarak doğrulamadığını belirtmekte fayda var. Bu teknolojilerin Huawei Pura 80 Ultra ve serideki diğer modellerde uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kesinlik kazanmak için resmi bir açıklama gelmesini bekliyoruz.