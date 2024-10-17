Tek kablo, daha az atık: İngiltere tek tip şarj kablosuna geçiyor

Avrupa Birliği, 2022 yılında ortak şarj kablosu ile ilgili önemli bir yasayı geçirmesiyle birlikte pek çok elektronik üreticisi tek tip şarj girişini benimsemeye başladı. Apple’ı yıllardır sürdürdüğü Lightning inadından vazgeçiren bu yasa, Aralık 2024’e kadar tüm elektronik cihazlarda aynı tip şarj kablosunun kullanılmasını zorunlu kılmaya başladı. Şimdi ise benzer bir hamle İngiltere’den geldi.

BBC’nin haberine göre İngiltere hükümeti, 2022 yılında Avrupa Birliği tarafından benimsenen ortak şarj kablosu standardını zorunlu kılmayı planlıyor. Hükümet, günümüzde artık pek çok modern elektronik cihazda USB-C gibi belirli bir şarj kablosunun kullanımının tüketiciler adında daha verimli olduğunu ifade ediyor.

2022 yılında Avrupa Birliği yasasının yürürlüğe girdiği dönem, İngiltere hükümeti benzer bir kuralı henüz değerlendirmediğini kamuoyuna açıklamıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık iki yılın ardından hükümet, bu yasanın faydalarını göz önüne alarak AB yasasını benimseyeceğinin ilk sinyallerini verdi.

Bu yasa ne anlam ifade ediyor?

Avrupa Birliği yasasına göre küçük ve orta ölçekli elektronik cihaz üreticileri artık AB ülkelerinde yeni bir cihaz satmak istiyorsa, bu cihazları USB-C bağlantı girişi ile donatmaları zorunlu kılınıyor. Tüketicilerin tek bir şarj kablosunu tüm cihazlarında kullanabilmelerine olanak tanıyan bu gelişme, aynı zamanda elektronik atıkları azaltma konusunda da önemli bir rol oynuyor.

AB yasasında bahsedilen küçük ve orta ölçekli elektronik ürünler arasında akıllı telefon, tablet, kulaklık ve e-kitap okuyucusu gibi farklı kategorilerde cihazlara yer veriliyor. Aralık 2024’e kadar tüm elektronik üreticilerin uyması zorunlu kılınan bu yasayla birlikte artık birçok şirket USB-C standardını benimsiyor. Fakat yine de bazı ürün gruplarında halen micro-USB gibi farklı kablo standartları da desteklenmeye devam ediyor.

Yeni yasa Apple’ın Lightning standardını USB-C’ye dönüştürmesine yol açtı

Avrupa Birliği yasası ilk duyurulduğu dönem buna en sert eleştirilerden biri Apple’dan gelmişti. 2012 yılında iPhone 5 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte kendi özel Lightning standardını benimsemeye başlayan şirket, AB ülkelerinde satışlarına sorunsuz bir şekilde devam edebilmek için önemli bir adım atarak USB-C’ye geçiş yapmıştı.

2023 yılında bu önemli dönüşümü başlatan Apple, geçtiğimiz yılın Eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 15 serisi akıllı telefon modelleri ile beraber Lightning’i terk ederek USB-C standardıyla yoluna devam etmeye başladı. Benzer hamle ayrıca şirketin iPad ve AirPods gibi diğer ürünlerinde de karşımıza çıktı.