Duracell devasa 60.000 mAh’lik powerbank cihazlarını tanıttı

Duracell son derece estetik bir tasarıma sahip olan, yüksek kapasitesiyle adından sıkça söz ettirmesi muhtemel görünen ve çok çeşitli özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan M150 ve M250 powerbank cihazlarını duyurdu. 60.000 mAh’lik olağanüstü bir pil kapasitesine sahip olan bu cihazlarla birlikte akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve drone gibi birçok ürünü aynı anda şarj etmenize imkan sağlanacak.

İki farklı seçenek halinde piyasaya çıkan yeni powerbank modelleri, Duracell pillerinin ikonik tasarımından ilham alan bir görünüme sahip olacak. Siyah ve bronz renkleriyle hoş bir görünüm sağlayacak ürün, kablosuz şarj desteğini de içeren çok çeşitli bağlantı noktalarını barındıracak.

Duracell’den olağanüstü kapasiteli powerbank seçenekleri

Duracell’in yeni powerbank modellerinden biri olan Duracell M150, 25.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Yaklaşık 800 gramlık bir ağırlığa sahip olan ürün, 18 watt’a kadar hızlı şarj desteğine izin veren iki adet USB-A bağlantı girişinin yanı sıra 100 watt’a kadar hızlı şarj sunan bir USB-C bağlantı girişine ev sahipliği yapıyor. Üst tarafta ise MagSafe standartlarını ve Android akıllı telefonlar için Qi standartlarını kullanarak 15 watt kablosuz şarjı destekleyen, ayrıca taban olarak kullanılmak üzere de eğilebilen bir kapak yer alıyor.

Duracell M150 powerbank modeli, kulaklıklar için 50, akıllı telefonlar için 6, drone için dört ve dizüstü bilgisayarlar için 1 tam şarj ile dolum gerçekleştirebiliyor. Powerbank modelinin tam şarj süresi ise dört saat olarak belirtiliyor.

Daha büyük bir performans vaat eden yeni Duracell M250 ise 6.000 mAh’lik etkileyici bir pil kapasitesi taşıyor. 100 watt’a kadar güç bağlantısı sunan cihazda M150 ile aynı özellikler ve tasarım dili yer alıyor.

Cihaz kulaklıklar için 100, akıllı telefonlar için 14, drone’lar için 9, dizüstü bilgisayarlar için ise 3 kez şarj imkanı sunuyor. 2 kilogramdan fazla ağırlığa sahip olan seçenek, ne yazık ki kompakt bir powerbank olmaktan çok uzağa gidiyor. Fakat kamp ya da uzun tatiller için ürün yine de oldukça cazip görünüyor.

Fiyatları belli oldu

Duracell M150’nin fiyatı şu anda Amerika Birleşik Devletleri pazarında 199 dolardan satışa sunulmuş durumda. Daha yüksek bir performansa sahip olan Duracell M250 powerbank modeli ise 299 dolardan alıcılara hitap ediyor. Cihazın ilerleyen zamanlarda Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.