Şarjda bırakılan Samsung Galaxy S25 FE patladı, baba-oğul ölümden döndü

6 aydır kullanılan ve taksitleri hala ödenen bir Samsung Galaxy S25 FE modeli gece şarj edildiği esnada infilak etti.

Cihazın patlamasıyla beraber metal ve plastik parçalar etrafa fırladı.

Uykudan uyanan baba ve oğlun boynunda yanıklar oluştu.

Samsung'dan henüz bu trajik olaya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Akıllı telefonlarda batarya güvenliğini bir kez daha sorgulatan korkunç bir olay meydana geldi. Kanada’da yaşayan bir akıllı telefon kullanıcısı, yaklaşık 6 ay önce satın aldığı ve hala taksit ödemeleri devam eden Samsung Galaxy S25 FE modelinin şarj esnasında adeta bir bomba gibi patladığını bildirdi.

Samsung’un fiyat-performans odaklı Galaxy S25 FE modeli bu çarpıcı olayla teknoloji gündemini sarstı. Gece saatlerinde yatakta 8 yaşındaki oğlu ile beraber uyuduğu esnada yaşanan bu talihsiz olay, mobil cihazların şarj olurken potansiyel tehditlerini bir kez daha net şekilde gözler önüne serdi.

Galaxy S25 FE’nin patlama sebebi mercek altında

Mağdurun Reddit platformunda paylaştığı detaylara göre akıllı telefon gece boyunca orijinal Samsung kablosuyla, fakat 20W USB-PD şarj cihazıyla şarj ediliyordu. Bilmeyenler için şirket, artık bu aksesuarı kutuya dahil etmiyor.

Bu trajik kazanın en endişe verici yönü ise patlamanın adamın ve oğlunun uyuduğu yatakta meydana gelmiş olmasıydı. Kullanıcı, çatlama sesleri ve her yere saçılan metal ile plastik parçalarıyla uyandığını söyledi.

Adam yataktan kalktıktan sonra boynunda küçük bir yanık ve saçlarının hafifçe yanmış olduğunu fark etti. Oğlu yara almamıştı. Fakat olaydan dolayı travma geçirmişti.

Bu korku karşısında adam itfaiyeyi aradı. Her ikisi de telefondan çıkan zehirli dumanı solumuştu.

Samsung’dan henüz bir yanıt gelmedi

Samsung Kanada konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Fakat mağdur, kendisine yalnızca bir destek talebi gönderildiğini ve daha fazla yanıt alamadığını dile getirdi.

Kullanıcı ayrıca akıllı telefonu 6 ay önce satın aldığını ve hala cihazın taksitlerini ödediğini belirtiyor.

Öte yandan mağdur kullanıcı, cihazın içinde birkaç madeni para bulunan deri bir kılıf içinde şarj edildiğini de kabul etti. Fakat yine de teorik olarak bu durum, patlamayı haklı çıkarmazdı.

Şimdilik konuya ilişkin araştırmalar devam ederken, Samsung’un yaşanan bu trajik kazayı nasıl telafi edeceği belirsizliğini koruyor.

Samsung Galaxy S25 FE özellikleri

Boyutlar: 161,3 × 76,6 × 7,4 mm

Ağırlık: 190 gram

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.340×1.080 piksel) sahip 6,7 inç düz Dynamic AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 2400

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş sensör ve 8 MP telefoto sensörü

Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 4.900 mAh pil

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen 1 portu ve NFC