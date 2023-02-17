Dünyanın en ünlü oyununu anlatan Tetris filminden ilk fragman geldi

Apple TV+, 1984 yılında piyasaya sürülen klasik video oyunu Tetris için harekete geçti. Dünyanın en meşhur oyunları arasında kabul edilen Tetris’in hikayesini anlatacak yeni biyografik gerilim filmi için ilk resmi fragman videosu bugün yayınlandı. Alexey Pajitnov tarafından geliştirilen oyunun dağıtım mücadelesini konu alan yapım, şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Pek çok kişinin merakla beklediği Tetris filmi için geri sayım başlarken, Nikita Efremov’un ünlü bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov’a hayat vereceği öğrenildi. Taron Egerton ise filmde Doğu ile Batı arasındaki çatışma döneminde, Soğuk Savaş yıllarında, oyunun uluslararası dağıtımı için mücadele eden Hollandalı bir iş insanı olan Henk Rogers olarak karşımıza çıkacak. Gerçek bir hikayeden yola çıkarak beyaz perdeye taşınan film, izleyicilere heyecan verici bir başarı hikayesi anlatacak.

Tetris filminin konusu ve oyuncuları

Amerikalı video oyun satıcısı Henk Rogerse’ın (Taron Egerton) gerçek hikayesine ve 1988 yılında Tetris’i keşfetmesine odaklanan film; ünlü iş insanının oyunu dünyaya taşımaya karar verdiğinde, arkasında tehlikeli bir yalanlar ve yolsuzluk ağı bırakmasını konu alıyor.

1990’lı yılların ikinci yarısında, oyunun ilk piyasaya sürülmesinden sonra geçen hikayenin merkezinde, oyunun lisanslanması ve dünya çapındaki bir oyuncu kitlesine dağıtılması işlenecek. Merakla beklenen yapım, ne pahasına olursa olsun video oyununun ticarileştirilmesinde kar payı elde etmek isteyen Sovyet yetkilileri ve iş insanları arasında gerçekleşen çatışmaları ortaya çıkaracak.

Jon S. Baird tarafından yönetilen Tetris filmi, Noah Pink’in senaryosuyla karşımıza çıkacak. Taron Egerton, Nikita Efremov ve Toby Jones’un başrollerini paylaştığı filmde Togo Igawa, dönemin Nintendo başkanı Hiroshi Yamauchi’yi canlandıracak. Sovyetler Birliği’nin eski başkanı Mihail Gorbaçov’a ise Matthew Marsh hayat verecek. Öte yandan filmde Roger Allam, Anthony Boyle, Ken Yamamura, Ben Miles ve Rick Yune gibi isimler performans sergileyecek.

Tetris filmi çıkış tarihi 31 Mart 2023 olarak belirtildi. Merakla beklenen film, Apple TV+ platformunda yayınlanacak. Ancak platform henüz Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ne yazık ki faaliyet göstermiyor. Bu nedenle filmin o tarihlerde sinema salonlarında vizyona girebileceği düşünülüyor.

Tetris’in popülaritesi her geçen gün artmaya devam ediyor

1984 yılında Alexey Pajitnov tarafından Rusya’da tasarlanan ve dünya genelinde büyük bir şöhret yakalayan Tetris oyunu, blokların düzenli bir şekilde dizilmesi ve yığılması üzerine kurulu bir mekaniğe sahiptir. Oyunun temel amacı, oyuncuya rastgele şekillerde düşen blokları en uygun şekilde yerleştirerek tam bir yatay çizgi oluşturmak ve böylece çizgiyi tamamlayarak yok etmektir.

Nostaljik olmasına rağmen halen daha geniş bir kitleye hitap eden oyun, 2020 yılında Android ve iOS telefonlar için uyarlanmış resmi bir sürüm ile karşımıza çıkmıştı. Şu anda oyuna Google Play Store ve Apple App Store’dan ücretsiz bir şekilde ulaşmak mümkün.

Apple TV+ tarafından yayınlanan ilk Tetris filmi fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: