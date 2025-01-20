Donald Trump’tan sonra eşi Melania Trump da meme coin çıkardı

Donald Trump'tan günler sonra eşi Melania Trump da kripto para piyasasına giriş yaptı.

Melania Trump, $MELANIA adlı kendi meme coin projesini piyasaya sürdü.

Bu dikkat çekici hamle, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına artık saatler kala gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yeniden başkan koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump ve ailesi kripto para dünyasına büyük bir ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Donald Trump’ın meme coin’i $TRUMP piyasaya çıkmış ve kısa sürede ilgi odağı haline gelmişti. Şimdi ise benzer bir hamle eşi Melania Trump’tan geldi.

Melania Trump, eşi Donald Trump’ın göreve başlamasına saatler kala kendi meme coin projesini tanıttı. $MELANIE kripto para dünyasında bir şok etkisi yaratarak hem heyecan hem de tartışma konusu haline geldi. Donald Trump’ın yemin töreninden bir gün önce düzenlediği Zafer Mitingi sırasında projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

$MELANIE Meme Coin kripto para piyasasında ilgi odağı oldu

$MELANIE coin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra yaklaşık 1,7 milyar dolarlık etkileyici bir piyasa değerine ulaştı. Ancak bu yükseliş, ne yazık ki $TRUMP coin’in değerinin düşmesine yol açtı.

Yeni kripto para projesini resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Melania Trump, “Resmi Melania Meme’i yayında! Hemen $MELANIA satın alabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Melania meme coin projesinin resmi internet sitesinde, Solana blok zincirinde oluşturulan ve takip edilen bir kripto para birimi olduğu açıklanıyor. Hem $Trump hem de $Melania coin’lerinin sitelerinde, bunların bir “yatırım fırsatı veya menkul kıymeti olması amaçlanmadığı ya da konusu olmadığı” yönünde uyarılara yer veriliyor.

CoinMarketCap web sitesine göre şu anda $Trump’ın toplam piyasa değeri yaklaşık 12 milyar dolar, $Melania’nın ise yaklaşık 1,7 milyar dolar değere sahip olduğu görülüyor. Melania coin şu anda yaklaşık 10 dolar seviyesinden işlem görürken, ulaşmış olduğu en yüksek rakamlar ise 13.73 olarak kayıtlara geçiyor.

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