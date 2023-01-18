Discord, popüler anket uygulaması Gas’ı satın aldı

Popüler mesajlaşma platformu Discord her geçen gün etki alanını daha fazla genişletmeye devam ediyor. Windows, macOS, Android, iOS, iPadOS, Linux ve web tarayıcılarında çalışan servis, 350 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya hitap ediyor. Öte taraftan aylık 150 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet sağlıyor. Şirket, daha hızlı büyümenin bir yolu olarak önemli bir adımda bulundu. Son dönemlerde gençler arasında oldukça popüler bir hale gelen ve sosyal medyada büyük ilgi gören Gas uygulamasını satın aldı.

Gas uygulaması nedir?

Gas uygulaması, kullanıcılara tanıştıkları en güzel kişinin kim olduğunu ya da sınıf arkadaşlarından hangisinin başını belaya sokmaktan korkmadığı gibi sorular soran anketler sunuyor. İlk olarak 2022 yılının ağustos ayında kullanıma sunulan servis, neredeyse çıktığı ilk günden bu yana gençler arasında büyük bir popülariteye sahip oldu. Hızla şöhretini artırmayı başaran hizmet, Facebook (yeni adıyla Meta) tarafından satın alınan ve daha sonra kullanımdan kaldırılan benzer bir gençlik uygulaması olan TBH’nin yaratıcılarından Nikita Bier tarafından tasarlandı.

Ekim ayında günde 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya hitap etmeye başlayan Gas uygulaması, her saat yaklaşık 30 bin yeni kullanıcıyı bünyesine katarak hızlı bir biçimde büyümeye devam ediyor.

Discord, Gas’ı satın aldı

Sevilen sohbet platformu Discord, Gas’ın satın alımı ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Gas’ın kurucuları, heyecan verici uygulamalar oluşturma konusunda güçlü bir geçmişe sahip ve biz de daha büyük başarılar elde etmek için ekipleriyle birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz için heyecanlıyız.”

Ortaya çıkan bilgilere göre ilk aşamada Gas, gençlik odaklı bir sosyal medya platformu olarak bağımsız bir şekilde çalışmaya devam edecek. Fakat tahminlere göre platform, ilerleyen süreçte hedef kitlesini daha fazla genişletmek için Discord ile çeşitli entegrasyon çalışmalarına başlayabilir. Ancak yine de şimdilik konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Uzun vadeli olarak şirket, iki uygulamayı birbirine entegre etme kararı alabilir.

Discord şirketi şimdilik ne yazık ki Gas’ın satın alma şartlarını kamuoyu ile paylaşmadı. Fakat açık bir şekilde bu satın alımın, şirketin oyun dışındaki alanları ve izleyicileri hedefleme yolunda gittiğini gösteriyor.

Öte taraftan Gas ekibinin epey küçük bir yapıda olduğu biliniyor. Son derece minimal bir tasarıma ve araçlara sahip olan yazılım, yalnızca 4 kişilik bir ekip tarafından yönetilip kontrol ediliyor. Fakat buna rağmen platform, son aylarda etkileyici bir çıkış yakalayarak olağanüstü bir şöhret elde etmeyi başardı. Hatta ekim ayında App Store platformunda en çok indirilen uygulamalar arasında ilk sıralarda yerini aldı. Şimdi ise uygulama, Discord’u da arkasına alarak her zamankinden daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacak.