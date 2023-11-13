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    Deezer yeni logosu ve marka kimliğini duyurdu

    Yeni Deezer logosu tanıtıldı. Spotify rakibi popüler müzik uygulaması, markanın görsel kimliğini tamamen yeniledi.
    Deezer
    Görsel: Deezer

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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