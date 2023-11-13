Deezer yeni logosu ve marka kimliğini duyurdu

Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi popüler müzik platformlarına karşı rekabet gösteren Fransa merkezli müzik uygulaması Deezer yeni logosu ve marka kimliğiyle hayranları karşısına çıktı. Şirketin yeni görünümünün lansmanında, mor bir kalp ile karakterize edilen yenilenmiş logo dikkatleri üzerine çekti. Bu yeni görsel kimlik, daha sezgisel olarak tanımlanan ve müzik tutkunlarına kişiselleştirilmiş deneyimler üzerinden ‘müziği yaşama’ konusunda ilham vermek için tasarlanmış gelişmiş bir kullanıcı deneyimi vaadiyle duyuruluyor.

Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre bu yeni görsel kimlik, “dönüşümü vurgulamak ve insanların markayla olan duygusal bağını yeniden canlandırmak” için hizmet verecek. Fakat yine de şirket, daha duygusal ve görsel etkileşim kurma konusundaki vaadini herhangi bir şekilde detaylandırmadı. Bu konuda kullanıcıları ne gibi yeniliklerin beklediği şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Deezer’ın yeni görsel kimliği, şirket için dönüm noktasını temsil ediyor

Deezer CEO’su Jeronimo Folgueira, şirketin yeni logosu ve görsel kimliğinin önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini dile getirdi. Platformun yeni logosunda yer alan kalp motifine gönderme yaparak insanların müzik ihtiyaçlarını karşılamanın, Deezer’ın her zaman kalbinde bulunan bir araç olduğunu ifade etti. Folgueira’nın açıklaması şu şekilde oldu:

“Son iki yılda Deezer’ı dönüştürdük ve bugün yeni kimliğimizi ve logomuzu tanıtırken önemli bir dönüm noktasını işaret ederken, aynı zamanda ürünümüzün nasıl insanların müziği deneyimleyebileceği ve yaşayabileceği bir platforma dönüştüğünü gösteriyoruz Müzik sevgisi ve insanların müzik aracılığıyla var olmalarına ve ait olmalarına yardımcı olmak her zaman Deezer’ın kalbinde olmuştur. Hayranlara, sanatçılara ve ortaklara olan bağlılığımızı güçlendireceğimiz bu yeni yolculuğa çıkmamızın zamanı geldi.”

Bu değişiklikleri ‘yeni bir çağın başlangıcı’ olarak vurgulayan Deezer CMO’su Maria Garrido ise şunları söyledi: