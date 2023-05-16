Dailymotion, YouTube ile daha iyi rekabet edebilmek için yenilendi

2005 yılında hizmet vermeye başlayan Fransa merkezli video barındırma platformu Dailymotion yenileniyor. YouTube ile daha güçlü bir şekilde rekabet etmek isteyen platform, “Akışınızı değiştirin” şeklindeki yeni sloganıyla karşımıza çıkıyor. Yenilenen servis, algoritmasında birtakım değişiklikler içermekle beraber artık içerik üreticilerin daha rahat keşfedilebilmelerine ve kullanıcıların daha konforlu bir şekilde içerik tüketmelerine katkıda bulunuyor.

Dailymotion’ın günümüzde en popüler video izleme platformları arasında yer aldığı biliniyor. Ancak yine de platform, YouTube’un açık ara gerisinde olarak görülüyor. Rakibinin gölgesinde geçen birkaç yıldan sonra şirket, artık çevrim içi video deneyimini son derece rekabetçi bir hale getirmeyi amaçlayarak, başlangıç aşamasında aynı hizmeti sunan diğer uygulamalar ile entegre olan dikey formatlı yeni, daha modern bir tasarımla dikkatleri üzerine çeviriyor.

Yenilenen Dailymotion keşif odaklı bir algoritma sunuyor

Dailymotion platformu dinlemeyi, keşfetmeyi ve yardımseverliği merkezine koyarak daha güvenli bir platform haline gelmeyi amaçlıyor. Şirketin Operasyon Direktörü Guillaume Clement yapılan değişiklikler ile ilgili olarak şunları paylaştı:

“Birbirimizi dinlemeye ve saygı duymaya devam ederken farklı bakış açılarına sahip olabileceğimizi düşünmenin ütopik olduğunu düşünmüyorum. Video platformlarının toplumsal bir rolü vardır. Herkesin sesini duyurabilmesini istiyoruz, demokratik tartışmalarımızın temeli bu.”

Dailymotion’ın geleneksel video uygulamalarının kodlarını kırmak istediği; bu bağlamda çalışmalarını, temel olarak benzer içeriğin aşırı tüketimini teşvik eden öneri algoritmalarına dayandırmayacakları bildiriliyor. Dailymotion’ın CEO koltuğunda oturan Maxime Saada ise platformun yeni haliyle alakalı şunları kaydetti:

“Dailymotion, 2017’de aylık 300 milyondan az kullanıcıdan 2023’te yaklaşık 400 milyona ulaştı. Küresel erişime ve 145 ülkede varlığa sahip tek Fransız ücretsiz video platformudur. Ve daha da ileri gitmek istiyoruz. Yeni uygulamamız daha sağlıklı bir sosyal deneyim sunmayı hedefliyor. Kullanıcıların, tanınmış medyadan içerik ve çok sayıda bakış açısı sunan içerik oluşturuculardan içerik keşfedebilecekleri yer. Ama aynı zamanda merakı ve açık fikirliliği teşvik ediyor.”

Yenilenen Dailymotion’da ana hedef, keşif yaklaşımına odaklanırken, kullanıcıların yeni ilgi alanlarına daha düzenli olarak maruz bırakılacağının altı çiziliyor. Clement’in bununla ilgili yorumu ise şu şekilde oldu: “Algoritmamız, video kaynaklarının çeşitliliğine ve kullanıcı ilgisinin derinliğine dikkat ediyor. Böylece, tamamlayıcı veya çelişkili bir bakış açısı sunacak başka bir video önermek için bir videonun duyarlılık puanını analiz edebilir. Amaç? Kullanıcılara daha kapsamlı ve bilinçli bir görüş oluşturmak için bir konuyu gerçekten inceleme fırsatı verin.”

Dailymotion’a gelen yeni özellikler neler?

Yeni video uygulaması iki yeni özellik ile karşımıza çıkıyor. Bunlar kullanıcıları farklı şekillerde etkileşime dahil etmeye ve birbirlerini daha nezaketle dinlemeye teşvik ediyor. Bunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Tepkiler: Bu özellik, selfie modundaki video yorumlarıdır. Bu sayede şirket, sohbete katılmanıza ve bakış açınızı doğrudan özgün ve yapıcı bir şekilde paylaşmanıza izin veriyor. Kullanıcıların verdiği reaksiyonlar, belirli bir konuda farklı bir görüş, kişisel bir vizyon getirmeye katkıda bulunuyor.

Bu özellik, selfie modundaki video yorumlarıdır. Bu sayede şirket, sohbete katılmanıza ve bakış açınızı doğrudan özgün ve yapıcı bir şekilde paylaşmanıza izin veriyor. Kullanıcıların verdiği reaksiyonlar, belirli bir konuda farklı bir görüş, kişisel bir vizyon getirmeye katkıda bulunuyor. Anket: Bu özellik ise tüm güncel konularda oylama yapabilmenize izin veriyor. Görüşlerin paylaşılmasına ve diğer kullanıcıların görüşlerinin keşfedilmesine imkan sağlanıyor.

Dailymotion’da şu anda 200’den fazla aktif içerik üreticisi olduğu belirtiliyor. Dailymotion’ın İçerikten Sorumlu Başkanı Stephane Godin şunları söylüyor: “Özümüz, keşfe ve bakış açılarının tamamlayıcılığına dayanıyor. Bu özellikle tasarımcılara ve yaratıcılara hitap etti. Arzumuz, onlarla birlikte kaliteli içeriğin gerçeğe uygun değerinde tanındığı bir uygulama geliştirmektir. Ve izleyicilerinizle daha sağlıklı etkileşim kurmanın mümkün olduğu yerler.“