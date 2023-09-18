Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. ABD ziyareti sırasında milyarder iş insanı Elon Musk ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’ı New York’ta bulunan Türkevi’nde misafir etti.

Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesine en küçük oğlu X Æ A-12 ile birlikte katılım gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıya başlamadan önce X Æ A-12’ye bir futbol topu hediye ettiği, Musk’a ise Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı kitabını verdiği görüldü. Toplantı sırasında konuşulan önemli başlıklar gündeme yansıdı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elon Musk’a sunduğu teklif ve talepler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elon Musk’a Tesla fabrikası çağrısı

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk’a Türkiye’de bir Tesla fabrikası kurulması yönünde çağrıda bulundu. Tesla CEO’su Elon Musk, kendisine yöneltilen bu talebe karşı Türkiye’de pek çok Türk tedarikçi ile halihazırda iş birliklerine devam ettiklerini dile getirdi. Musk’tan ve Tesla’dan konuya ilişkin resmi bir cevap gelmese de iddialara göre Türkiye, Tesla’nın bir sonraki fabrikası için öne çıkan aday ülkelerden bir tanesi olacak.

Elektrikli otomobil devi Tesla şu anda dünya çapında 6 fabrikaya ev sahipliği yapıyor. Bu fabrikalarda elektrikli araçlarını, batarya hücrelerini ve diğer bileşenlerini üreten şirket, ilk fabrikasını 2010 yılında Kaliforniya’da Fremont Fabrikası ile açmıştı. Bunun yanı sıra Çin’in Şanghay kentinde Gigafactory Shanghai, Teksas’ın Austin şehrinde Gigafactory Texas, Nevada’da Gigafactory Nevada, Teksas’ta Gigafactory Austin ve son olarak Avrupa’daki ilk fabrikası olan Gigafactory Berlin-Brandenburg’u Almanya’da açmıştı. Bu fabrikaların toplam üretim kapasitesi 2023 yılı için 2 bin 150 adet olarak bilinirken, şirketin bu yılki satış hedefi ise 1.500 adet araç satışı olarak biliniyor.

Tesla fabrikaları başta şirketin büyümesi ve küresel pazara erişimi için kritik bir öneme sahipken, aynı zamanda firma bu fabrikalarla beraber elektrikli araç üretiminde lider konumunu güçlendirmek ve global çapta daha fazla pay sağlamayı amaçlıyor. Tüm fabrikalarında otomatikleştirme ve robotik teknolojilerden yararlanarak verimli ve düşük maliyetli bir üretim gerçekleştiren şirket, aynı zamanda çevre dostu bir üretim anlayışı sergiliyor. Söz konusu fabrikalar ayrıca bulundukları bölgelerde binlerce kişiye iş olanağı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk arasındaki görüşmede bir diğer önemli konu ise SpaceX’in uydu internet hizmeti olan Starlink oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Starlink’i Türkiye’ye getirmek için iş birliğine açık olduğunu söylerken, Elon Musk da hizmeti ülkeye getirmek adına gerekli lisansları sağlamak adına yetkililerle birlikte çalışmak istediğini belirtti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk’ı Eylül ayı sonunda İzmir’de gerçekleşecek olan Teknofest etkinliğine davet etti.