Çocuklara yönelik Lenovo Tab M9 tableti uygun fiyatıyla tanıtıldı

Lenovo Tab M9 bugün resmen tanıtıldı. İlgi çekici şık tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan tablet modeli, uygun satış fiyatı ve fiyat-performans odaklı teknik özellikleriyle oldukça beğenildi. Lenovo’nun yeni çocuk tableti hakkında tüm merak edilen detaylar duyuruldu.

5 Ocak 2023 tarihinde Las Vegas’ta gerçekleşecek olan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023 pek çok ilgi çekici yenilikçi ürüne ev sahipliği yapacak. Birbirinden ünlü markaların boy göstereceği etkinlikte elbette ki Lenovo da yer alacak. Lenovo’nun Consumer Electronics Show’da sergileyeceği cihazlarından biri olacak Tab M9 tableti, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek. Tüm dünyada satışa sunulacak cihaz, çocuklar ve uygun fiyatlı bir tablet modeli arayanlar için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkacak.

Lenovo Tab M9 özellikleri

Ekran : 9 inç LCD, 1340 x 800 piksel çözünürlük, 400 nit maksimum parlaklık, yüzde 60 NTSC renk alanı kapsamı, TUV sertifikası

: 9 inç LCD, 1340 x 800 piksel çözünürlük, 400 nit maksimum parlaklık, yüzde 60 NTSC renk alanı kapsamı, TUV sertifikası İşlemci : 2x Cortex-A75 ile 2 GHz ve 2x Cortex-A55 ile 1,8 GHz / MediaTek Helio G80 yonga seti

: 2x Cortex-A75 ile 2 GHz ve 2x Cortex-A55 ile 1,8 GHz / MediaTek Helio G80 yonga seti Bellek : 3 GB ve 4 GB LPDDR4X RAM kapasitesi / 32 GB, 64 GB ve 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama / microSD ile 2 TB’a kadar genişletilebilir alan

: 3 GB ve 4 GB LPDDR4X RAM kapasitesi / 32 GB, 64 GB ve 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama / microSD ile 2 TB’a kadar genişletilebilir alan Kamera : Otomatik odaklama özelliğine sahip 8 MP ana kamera ve 2 MP selfie kamerası

: Otomatik odaklama özelliğine sahip 8 MP ana kamera ve 2 MP selfie kamerası Bağlantı : 4G (isteğe bağlı), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, Galileo, USB-C 2.0, 3,5 mm ses girişi

: 4G (isteğe bağlı), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, Galileo, USB-C 2.0, 3,5 mm ses girişi Ses : Dolby Atmos destekli 2x hoparlör ve 1x mikrofon

: Dolby Atmos destekli 2x hoparlör ve 1x mikrofon İşletim sistemi : Android 12 (Android 13’e yükseltilebilir)

: Android 12 (Android 13’e yükseltilebilir) Pil : 5100 mAh batarya kapasitesi ve 15 watt hızlı şarj desteği

: 5100 mAh batarya kapasitesi ve 15 watt hızlı şarj desteği Boyut : 215,43 x 136,76 x 7,99 mm

: 215,43 x 136,76 x 7,99 mm Ağırlık : 344 gram

: 344 gram Renkler: Gri ve buz mavisi

Lenovo’nun yeni tableti isminden de anlaşılacağı üzere 9 inçlik LCD bir ekran ile karşımıza çıkıyor. CES 2023 etkinliğinde sergilenecek olan cihaz, 1340 x 800 piksel çözünürlük kalitesi sunuyor. 15:9 en boy oranıyla gelen modelde 400 nite kadar parlaklık desteği yer alıyor. Öte yandan TUV sertifikası sayesinde kullanıcıların göz sağlığı dikkate alınarak konforlu bir deneyime kapı aralanıyor.

Şimdiye kadar Samsung Galaxy A32, Vivo Y33s, Omix X500, Infinix Note 8, General Mobile GM 22 Plus, Tecno Pova, Realme 6i ve Redmi 9 gibi akıllı telefon modellerinde boy gösteren MediaTek imzalı Hello G80 işlemcisi, Lenovo Tab M9 modeline de güç veriyor.

3 GB ve 4 GB RAM kapasitesiyle gelen cihazda 32 GB, 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Bununla da yetinmek istemeyen kullanıcılar için 2 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart girişine yer veriliyor. 2D yüz kilidi ile çalışan modelde Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C 2.0 bağlantı noktası ve 4G bağlantı destekleri sunuluyor.

Google Kids Space, YouTube Kids, Netflix ve çocuklar için daha pek çok eğlenceli uygulamaya ev sahipliği yapan Android 12 işletim sistemi, yeni Lenovo tabletinde karşımıza çıkıyor. 5100 mAh pil kapasitesi ve 15 watt hızlı şarj desteğiyle uzun ömürlü bir batarya performansı sağlayan cihazda; 8 MP ana kamera ile 2 MP selfie kamerası bulunuyor.

Lenovo Tab M9 fiyatı

Gri ve buz mavisi renk seçeneklerine sahip olan Lenovo Tab M9’un fiyatı açıklandı. Cihaz, 140 dolardan başlayan rakamlarla alıcı karşısına çıkacak. Nisan – Temmuz 2023 döneminde cihaz tüm dünyada raflara gelecek.