Pacific Drive tam gaz ilerliyor: 1 milyon barajını geçti

- Pacific Drive oyunu 1 milyon satış barajını geçti.
- Benzersiz yol macerasıyla ilgi toplayan oyun, popülaritesini geniş bir oyun kitlesine ulaştırdı.
- Ünlü yönetmen James Wan'ın, oyunun dizi uyarlama haklarını aldığı söyleniyor.
- Sevilen hikaye yakında bir dizi uyarlamasıyla karşımıza çıkabilir.
Ironwood Studios şirketinin geliştirdiği ilk oyun olan Pacific Drive henüz birinci yaşında dünya çapında 1 milyondan fazla kopya satışına ulaştı. 2019 yılında kurulan bağımsız geliştirici stüdyo, 20’den az çalışanı olan bir ekibe sahip olmaları nedeniyle bu dönüm noktasının büyük bir başarıyı temsil ettiğini söyledi.
Ironwood Studios şimdiye kadar oyuna üç ücretsiz içerik güncellemesi ve kozmetik DLC paketleri getirdi. Aynı zamanda çok yakında yayınlanması planlanan daha kapsamlı dördüncü bir güncelleme de yolda… Pacific Drive’ın başarısı büyük dikkat toparlarken, geliştiriciler oyuncuları memnun edecek yeni içeriklerle hız kesmeden yoluna devam ediyor.
Pacific Drive, 1 milyon satışla yolların tozunu dumana karıştırdı
Pacific Drive oyunu birinci şahıs, yarış tabanlı bir hayatta kalma ve sürüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sevilen oyun Amerika Birleşik Devletleri’nin doğaüstü tehlikelerle dolu bu gerçeküstü ve anormal dünyada geçiyor. Bu oyunda yanınızda olacak tek kişi arabanız olurken, sizleri nefes kesici bir yolculuk bekliyor.
Lansmanından bu yana büyük bir ilgi gören oyun, Ironwood Studios’a göre yoğun oynanışı, ilgi çekici anlatımı ve atmosferik müzikleriyle oyunculara hitap etmeyi başardı. Son yılların en sürükleyici ve orijinal oyun deneyimlerinden biri olarak öne çıkan isimler arasına girdi.
Çok sayıda ödüle layık görülen oyun, gamescom latam’da düzenlenen BIG Festival Ödülleri’nde En İyi Oyun ve The Indie Game Awards 2024’te En İyi Müzik ödüllerini kazandı.
Pacific Drive’ın dizi uyarlaması geliyor
22 Şubat 2024’te piyasaya çıkan Pacific Drive lansmanından bu yana büyük beğeni topladı, Beğenilen oyun ayrıca Testere, Hızlı ve Öfkeli 7, Korku Seansı gibi filmlerle tanınan James Wan’ın da ilgisini çekti.
Tecrübeli yönetmen, oyunun bir TV dizisi geliştirme hakları opsiyonunu aldı. Yani ilerleyen yıllarda usta sinemacı James Wan’ın elinden çıkan bir dizi uyarlamasıyla karşılaşacağımız anlaşılıyor.
Pacific Drive sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 8600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB
- DirectX: Sürüm 12
Önerilen sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-10600k
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 2080/3070
- DirectX: Sürüm 12