Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    Pacific Drive tam gaz ilerliyor: 1 milyon barajını geçti

    Ironwood Studios'un hayatta kalma temalı oyunu Pacific Drive, 1 milyon satış barajını geride bıraktı.
    Pacific Drive
    Görsel: Ironwood Studios
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Pacific Drive oyunu 1 milyon satış barajını geçti.
    • Benzersiz yol macerasıyla ilgi toplayan oyun, popülaritesini geniş bir oyun kitlesine ulaştırdı.
    • Ünlü yönetmen James Wan'ın, oyunun dizi uyarlama haklarını aldığı söyleniyor.
    • Sevilen hikaye yakında bir dizi uyarlamasıyla karşımıza çıkabilir.

    Ironwood Studios şirketinin geliştirdiği ilk oyun olan Pacific Drive henüz birinci yaşında dünya çapında 1 milyondan fazla kopya satışına ulaştı. 2019 yılında kurulan bağımsız geliştirici stüdyo, 20’den az çalışanı olan bir ekibe sahip olmaları nedeniyle bu dönüm noktasının büyük bir başarıyı temsil ettiğini söyledi.

    Ironwood Studios şimdiye kadar oyuna üç ücretsiz içerik güncellemesi ve kozmetik DLC paketleri getirdi. Aynı zamanda çok yakında yayınlanması planlanan daha kapsamlı dördüncü bir güncelleme de yolda… Pacific Drive’ın başarısı büyük dikkat toparlarken, geliştiriciler oyuncuları memnun edecek yeni içeriklerle hız kesmeden yoluna devam ediyor.

    Pacific Drive, 1 milyon satışla yolların tozunu dumana karıştırdı

    Pacific Drive oyunu birinci şahıs, yarış tabanlı bir hayatta kalma ve sürüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sevilen oyun Amerika Birleşik Devletleri’nin doğaüstü tehlikelerle dolu bu gerçeküstü ve anormal dünyada geçiyor. Bu oyunda yanınızda olacak tek kişi arabanız olurken, sizleri nefes kesici bir yolculuk bekliyor.

    Lansmanından bu yana büyük bir ilgi gören oyun, Ironwood Studios’a göre yoğun oynanışı, ilgi çekici anlatımı ve atmosferik müzikleriyle oyunculara hitap etmeyi başardı. Son yılların en sürükleyici ve orijinal oyun deneyimlerinden biri olarak öne çıkan isimler arasına girdi.

    Pacific Drive
    Görsel: Ironwood Studios

    Çok sayıda ödüle layık görülen oyun, gamescom latam’da düzenlenen BIG Festival Ödülleri’nde En İyi Oyun ve The Indie Game Awards 2024’te En İyi Müzik ödüllerini kazandı.

    Pacific Drive’ın dizi uyarlaması geliyor

    22 Şubat 2024’te piyasaya çıkan Pacific Drive lansmanından bu yana büyük beğeni topladı, Beğenilen oyun ayrıca Testere, Hızlı ve Öfkeli 7, Korku Seansı gibi filmlerle tanınan James Wan’ın da ilgisini çekti.

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    Tecrübeli yönetmen, oyunun bir TV dizisi geliştirme hakları opsiyonunu aldı. Yani ilerleyen yıllarda usta sinemacı James Wan’ın elinden çıkan bir dizi uyarlamasıyla karşılaşacağımız anlaşılıyor.

    Pacific Drive sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimleri:

    • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5 8600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB
    • DirectX: Sürüm 12
    Konusu Türkiye’de geçen en popüler oyunlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Konusu Türkiye’de geçen en popüler oyunlar

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5-10600k
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia RTX 2080/3070
    • DirectX: Sürüm 12

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.