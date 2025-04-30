Samsung, Galaxy S25 sayesinde ilk çeyrekte gelir rekoru kırdı

Samsung, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını paylaştı.

Şirket, Galaxy S25 serisi sayesinde olağanüstü rakamlara ulaştı.

Performans canavarı telefon ailesi, şirketin gelir rakamlarında oldukça önemli bir rol oynadı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınladı. Raporda, şirketin yalnızca bu yılın ilk üç ayında 79,140 trilyon won (yaklaşık 4.95 trilyon TL) kazanarak konsolide gelir rekoru kırdığı vurgulanıyor.

Şirketten gelen bu rakamlar, amiral gemisi Galaxy S25 serisinin güçlü satışları sayesinde mümkün oluyor. Öte yandan raporda yer alan detaylara göre bu telefonlarda yer alan Galaxy AI paketinin sunduğu yeni yapay zeka özellikleri de satışları artırma konusunda önemli bir rol üstleniyor.

2025’in ilk çeyreğinde gelir rekoru duyuruldu

Samsung Electronics’in faaliyet karı 6,7 trilyon won olarak gerçekleşti. Bu etkileyici bir sonuç yarı iletken bölümünün gelirlerinde düşüş yaşandığını, 25,1 trilyon won kazandığını ve 1,1 trilyon won faaliyet karı elde ettiğini düşünürsek daha da dikkat çekici bir hal alıyor.

Samsung’a göre bellek bölümünün gerçek kazançları, ortalama satış fiyatındaki düşüş, AI yongalarına yönelik yeni ihracat kontrolleri nedeniyle HMB satışlarındaki düşüşten etkilendi. Öte yandan sunuculara yönelik DRAM satışları da bu sektörü hareketlendirdi.

Samsung Display’in karında düşüş görüldü. Satışlardaki kayıp nedeniyle konsolide geliri 5,9 trilyon KRW olurken, kar oranıise 500 milyar won oldu. Samsung yılın ikinci yarısında yeni ürün geliştirmeye ve piyasaya sürmeye yapacağı yatırımlarla bu kaybı yavaş yavaş telafi etmeyi umuyor.

Mobil cihazlara odaklanan Samsung MX, Galaxy S25 serisinin satışları, çeşitli yeni modeller için Galaxy AI özellikleri, maliyet düşüşleri ve düşen bileşen fiyatları sayesinde 37 trilyon won konsolide gelir ve 4,3 trilyon won işletme karı elde etti.

Samsung bu başarıyı ikinci çeyrekte de sürdürmek istiyor

Bu stratejinin ikinci çeyrekte de sürdürülerek, Mayıs ayı başında piyasaya sürülmesi beklenen ultra ince Galaxy S25 Edge gibi amiral gemisi cihazlarla yaşanan satış düşüşünün telafi edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Samsung, orta seviye Galaxy A serisi telefonlar için yeni Galaxy AI özelliklerini piyasaya süreceğini de doğruladı.

Yılın ikinci yarısında, yeni modeller için yeni yapay zeka deneyimleriyle katlanabilir ürün yelpazesini güçlendirmek, sağlık kaynakları ve Galaxy XR gibi sanal gerçeklik pazarını hedefleyen diğer cihazlarla deneyimi tamamlayacak daha fazla ürün sunmak amaçlanıyor.