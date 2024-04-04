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    ChatGPT artık DALL-E ile yaratılan görselleri düzenleyebilecek

    OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre yapay zeka tabanlı görsel oluşturma hizmeti DALL-E, ChatGPT ile daha entegre bir hale geldi.
    ChatGPT DALL-E

    OpenAI, yapay zeka tabanlı görsel oluşturma hizmeti DALL-E için ChatGPT entegrasyonunu genişletti. Şirketten gelen son açıklamalara göre DALL-E’nin arayüzü daha kullanıcı dostu ve sezgisel bir yapıya sahip olurken, aynı zamanda burada oluşturulan görselleri ChatGPT’de düzenlemenize imkan sağlanacağı eklendi.

    Kullanıcılar için daha keyifli ve pratik bir deneyim sağlamaya odaklanan şirket, yapılan son değişikliklerle beraber AI hizmetini daha erişilebilir kıldı. Birçok iyileştirmeye ev sahipliği yapan güncellemeyle birlikte arayüz konusunda ciddi iyileştirmeler sağlandı.

    OpenAI, DALL-E ile ChatGPT’yi daha entegre hale getirdi

    Yeni güncellemeyle beraber DALL-E, ChatGPT ile daha uyumlu bir şekilde çalışmaya başladı. Bu doğrultuda şirket, ChatGPT’de direkt bir şekilde DALL-E’ye erişmenize katkıda bulunan grafik düğmelerini kullanıcılara sundu.

    Bu yeni düğmelerle birlikte kullanıcıların metin komutu istemi alanına otomatik olarak eklenen seçeneklerden yararlanmasına izin verildi. Bu seçenekler arasında görseli “bilim kurgu” ya da “gotik” bir tarza rahatlıkla dönüştürebileceğiniz kısayollar eklendi. Bundan yararlanmak isteyen kullanıcıların sonrasında yalnızca görüntü açıklaması ve açılır menü üzerinden bir format seçmesi yeterli olacak.

    OpenAI’nin kullanıcılara sunduğu yeni araç, yapay zeka görüntü oluşturma hizmetini daha kolay ve pratik bir hale getiriyor. Bu sayede kullanıcılar detaylı ve karmaşık komut istemleri girmek zorunda kalmadan daha erişilebilir bir şekilde bu teknolojiden yararlanabilecek.

    OpenAI’den yeni görsel düzenleme özelliği

    OpenAI’nin yaptığı bir diğer önemli değişiklik ise yaratılan görsellerin düzenlenmesine ilişkin oldu. Bilindiği üzere şu ana dek şirket, oluşturulan görüntüyü düzenlemek için değiştirilecek olan alanın komut istemini yeniden girmelerini talep ediyordu. Fakat artık bu durum tümüyle değişiyor.

    Şirketten gelen bilgilere göre artık görüntü düzenlemek için doğrudan istediğiniz alanı seçmeniz, ardından bir ekleme/çıkarma yapmak ya da ufak dokunuşlarda bulunmak için ek bir komut girmeniz yetecek. Bu sayede şirket, görüntü oluşturma ve düzenleme aşamalarını oldukça basit bir hale getirerek daha kişiselleştirilmiş sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak.

    OpenAI, yeni görsel düzenleme aracının nasıl çalıştığını açıkladı. X (eski adıyla Twitter) hesabından yayınlanan görüntüde, kullanıcılar “Select” butonuna basarak oluşturulan görselde diledikleri kısımları yeniden ele alabiliyor. Kullanıcılara büyük bir zaman tasarrufu sağlayacak bu gelişme, aynı zamanda görüntülerin kalitesini artırmaya da imkan tanıyacak.

    Yayınlanan örnekten de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere OpenAI’nin yeni görsel düzenleme aracı, daha önce Samsung ve Google telefonlarda gördüğümüz, son olarak da OnePlus markasının AI Eraser adı altında kullanıcılara duyurduğu hizmetlere oldukça benzer bir şekilde çalışacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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