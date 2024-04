ChatGPT artık DALL-E ile yaratılan görselleri düzenleyebilecek

OpenAI, yapay zeka tabanlı görsel oluşturma hizmeti DALL-E için ChatGPT entegrasyonunu genişletti. Şirketten gelen son açıklamalara göre DALL-E’nin arayüzü daha kullanıcı dostu ve sezgisel bir yapıya sahip olurken, aynı zamanda burada oluşturulan görselleri ChatGPT’de düzenlemenize imkan sağlanacağı eklendi.

Kullanıcılar için daha keyifli ve pratik bir deneyim sağlamaya odaklanan şirket, yapılan son değişikliklerle beraber AI hizmetini daha erişilebilir kıldı. Birçok iyileştirmeye ev sahipliği yapan güncellemeyle birlikte arayüz konusunda ciddi iyileştirmeler sağlandı.

Yeni güncellemeyle beraber DALL-E, ChatGPT ile daha uyumlu bir şekilde çalışmaya başladı. Bu doğrultuda şirket, ChatGPT’de direkt bir şekilde DALL-E’ye erişmenize katkıda bulunan grafik düğmelerini kullanıcılara sundu.

Bu yeni düğmelerle birlikte kullanıcıların metin komutu istemi alanına otomatik olarak eklenen seçeneklerden yararlanmasına izin verildi. Bu seçenekler arasında görseli “bilim kurgu” ya da “gotik” bir tarza rahatlıkla dönüştürebileceğiniz kısayollar eklendi. Bundan yararlanmak isteyen kullanıcıların sonrasında yalnızca görüntü açıklaması ve açılır menü üzerinden bir format seçmesi yeterli olacak.

You can also get inspiration on styles when creating images in the DALL·E GPT. pic.twitter.com/mRrkwJKHyq

— OpenAI (@OpenAI) April 3, 2024